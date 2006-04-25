Салах, Фирмино и Мане забили 28 голов в ЛЧ – больше, чем Месси, Неймар и Суарес в сезоне-14/15

«Ливерпуль» разгромил «Рому» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов (5:2).

Дублями отметились Мохамед Салах и Роберто Фирмино, еще один гол записал на свой счет Садьо Мане.

Атакующее трио «красных» в этом розыгрыше ЛЧ забило уже 28 голов.

Для сравнения, тройка нападения «Барселоны» Месси – Суарес – Неймар в сезоне-2014/15, когда каталонцы стали победителями турнира, забила суммарно 27 мячей, а в двух последующих – 17 и 18 соответственно.

28 голов совместными усилиями забили в победном розыгрыше Лиги чемпионов в сезоне-2013/14 нападающие «Реала» Карим Бензема, Гарет Бэйл и Криштиану Роналду.

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