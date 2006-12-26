Виталий Мутко: «К 2020 году мы уберем с поля лимит. Оставим его в заявке – 7 или 8 легионеров»

Президент РФС Виталий Мутко, который приостановил свою работу на этой должности, рассказал, как в будущем будет выглядеть схема лимита на легионеров.

«Мы в течение трех лет не будем давить на клубы, но к 2020 году мы уберем с поля лимит.

Оставим его в заявке – 7 или 8 легионеров, 25 игроков – заявка.

Введем понятия «доморощенный игрок» и «потолок зарплат для первого молодого игрока». Это начнет действовать с сезона-2020/21», – заявил Мутко.

РФС сохранил лимит на легионеров по схеме «6+5» на два года