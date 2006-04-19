КДК рассмотрит расистские уханья болельщиков «Спартака» в матче с «Тосно»

КДК РФС рассмотрит уханье болельщиков во время матча 1/2 финала Кубка России против «Тосно» (1:1, по пенальти – 4:5).

Фанаты красно-белых ухали в адрес полузащитника Нуну Роши после реализованного им решающего послематчего пенальти. Звуки уханья попали в телетрансляцию.

В нынешнем сезоне «Спартак» несколько раз был наказан за проявления расизма болельщиками команды.

После матча за Суперкубок России клуб был оштрафован за скандирования в адрес вратаря Гильерме, позже за идентичное нарушение в матче чемпионата России «Спартак» наказали повторно штрафом 350 тысяч рублей и условным запретом на допуск зрителей на трибуну В на один домашний матч .

Третий случай произошел на матче 1/8 финала Кубка России против «Спартака-Нальчик» – за дискриминационные кричалки клуб был оштрафован на 100 тысяч рублей. Также «Спартаку» запретили допуск болельщиков на трибуну B на один домашний матч Кубка России условно.