Александр Григорян: «Мое терпение лопнуло, я обратился в ФСБ. Будет суд»

Главный тренер «Луча-Энергии» рассказал о конфликте с болельщиками команды.

На игре ФНЛ с «Факелом» фанат «Луча» бросил петуха в Григоряна, за что получил запрет на полгода посещать матчи и штраф 5 тысяч рублей. КДК РФС оштрафовал клуб на 50 тысяч рублей.

«Я совершенно уверен, что вся эта акция проплаченная. Обвинять меня в том, что я работал в ? Я горжусь, что работал там. В СКА со мной связаны лучшие результаты за всю историю клуба. Мне не стыдно ни за какую работу, что бы мне ни говорили.

За последние 12 лет при мне показал лучший результат. Я по-прежнему опираюсь только на факты. Также мне предъявляются безумные претензии, якобы Григорян загнал «Луч-Энергию» в долги. Это полный бред, потому что при мне мы жили, затянув пояса.

И вообще, я не тот тренер, который втягивает клубы в долги. Мне всегда приходилось работать в условиях форс-мажорных ситуаций, в том числе и финансовых. Поэтому все акции, которые проводят фанаты «Луча», – это абсолютно продуманная, целенаправленная и проплаченная акция, и поверьте мне, это скоро уже станет достоянием.

Почему? Потому что мое терпение лопнуло, я обратился в правоохранительные органы, в том числе и в ФСБ. Мною будут предоставлены материалы и факты.

Я долго терпел и считал, что это с моей стороны, наверное, будет не по-мужски обращаться в органы и в полицию. Сейчас я понимаю, что эти персонажи посягнули на мое самое, что у меня есть, святое – на мою любовь к футболу. Я никогда не рассматривал футбол как средство для зарабатывания денег, и это знают многие, кто работал со мной.

Что же касается их попытки повлиять на руководителей, чтобы меня убрали из клуба, надо же быть такими недалекими людьми. Какой уважающий себя руководитель поведется на такие действия? Просто поражаюсь ограниченностью и узколобостью таких людей. Они до такой степени обнаглели, что уже не закрывают свои лица.

Заявляю официально: все угрозы, которые были мне присланы, все это уже находится у правоохранительных органов. И очень скоро этими персонажами займутся. В том числе с идеологическим лидером, который размещает абсолютно ложную информацию в своих текстах.

В ближайшее время я привлеку адвоката и этого господина, который, кстати говоря, преподает в университете. За свою клевету он предстанет перед судом. Он думает, что в совершенстве знает английский и китайский, но не понимает, что такое клевета.

Он будет отвечать за все обвинения, которые он мне предъявил, в том числе, что я загнал «Луч» в долги. Ему на суде придется отвечать за это, а то, что будет суд, он может не сомневаться. Об этом я официально заявляю.

Поэтому я, даже не будучи в «Луче-Энергии», буду бороться до конца с этими персонажами. Почему? Почитайте интервью лидера их группировки одному из изданий: «Какова цель ваших действий?» – «Наша цель заключается в том, чтобы товарищ Григорян не находился не только во Владивостоке, но и на всей территории России».

Вот этого я никому не дам сделать. Потому что для таких людей футбол – это всего-навсего беспредел, для меня футбол – профессия и самая большая страсть и любовь моей жизни. Я не для этого столько лет и сил потратил, чтобы такие персонажи испортили мне карьеру. Не получится!»

Помните тренера Григоряна? В него бросили петуха