КДК РФС оштрафовал «Луч» на 50 тыс рублей за бросок петуха и оскорбления Григоряна

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о штрафах, которые получили «Факел» и «Луч-Энергия» после матче первенства .

– Из рапорта делегата – на 41-й и 87-й минуте болельщики скандировали «Григорян – петух». На 43-й и 86-й минутах болельщики и «Луча» устроили перекличку теми же фразами.

На 89-й минуте фанаты «Факела» скандировали «Уайт пауэр», что означает «Сила белых». Это запрещено.

Из сектора номер четыре центральной трибуны болельщик бросил животное в сторону скамейки запасных на поле, в данном случае петуха.

Болельщик был задержан и доставлен в полицию. Данное лицо было идентифицировано, как гражданин Акимов. Он был оштрафован на 5 тысяч рублей, и ему запрещено посещать футбольные матчи в течении полугода.

Решения следующие. По «Факелу» – оштрафовать на 10 тысяч рублей за скандирование, за необеспеченние безопасности – на 25 тысяч рублей. За скандировании нацистских реплик – на 50 тысяч, и в случае повторения нарушения к клубу применят более серьезные санкции.

По «Лучу» – за скандирование оскорбительных выражений и нарушением зрителей общественного порядка, направленного на унижение достоинств человека клуб оштрафован на 50 тысяч рублей и наказан одним домашнем матчем без зрителей условно с испытательным сроком до конца сезона.

– Григорян обращался в КДК?

– Обращался. И в лигу, и в КДК. Мы его приглашали после матча с «Оренбургом».

Мы знаем о тех правонарушениях, которые применяются в отношении тренера. Но это относится к иной части законодательство. Тут ему стоит обратиться в другие органы, правоохранительные, – сказал Григорьянц.

Помните тренера Григоряна? В него бросили петуха