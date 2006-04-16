Фанат «Луча» бросил петуха в Григоряна. Тренер обещает посадить болельщика на 15 суток

Во время матча 33-го тура ФНЛ «Факел» – (3:1) болельщик в Воронеже бросил живого петуха в сторону скамейки запасных гостей.

Это был фанат дальневосточного клуба, пробравшийся на центральный сектор. У Григоряна конфликт с болельщиками команды, которые на играх скандируют слово «петух» в его адрес и используют оскорбительные наклейки.

Григорян после игры не пришел на пресс-конференцию. Пресс-служба «Факела» сообщила, что 51-летний специалист почувствовал себя плохо.

«Сначала я думал, что все это недоразумение. Но потом, когда увидел, как в масштабах всей страны, так сказать, перемещаются эти люди из Владивостока, я понял, что все проплачивается. Кто-то это преднамеренно делает? Возможно.

Тут два варианта: либо лично мои враги, которых я на Дальнем Востоке приобрел, либо через меня пытаются повлиять на новое руководство, потому что в «Луч-Энергию» планировались прийти другие руководители. Возможно, все вместе.

У меня телефон завален видео и эсэмсэсками с реальными людьми, которые мне угрожают. Один до такой степени охренел, что сегодня организовал безобразие с петухом. Он за это 15 суток сядет.

Это бывший лидер группировки, который переехал в Санкт-Петербург. Он всем этим руководит, он шлет в наглую СМС с оскорблениями и угрозами. Все до такой степени зашло, что никто себе этого не представляет.

Когда один из председателей по этике высказался, что господину Григоряну нужно думать о футболе, будут играть хорошо, то все забудется. Сразу на мой телефон (я поменял номер) посыпались сообщения: «Виктория», «Салют», «Победа».

Он этим высказыванием дал зеленый свет на самый настоящий экстремизм. Они даже не изучили суть дела. Я даже не знаю, что делать, меня загнали в угол, но и жаловаться мне в этой ситуации особо не хочется.

Многие тренеры звонят лично и говорят: «Саша, это безобразие». Ну что же вы публично об этом не говорите? Ведь это завтра может коснуться и тебя. Почему я должен терпеть вот эти унижения? Эти люди изначально дали понять, что они, независимо от того, как «Луч-Энергия» закончит чемпионат, не смирятся с тем, что он тренер нашей команды.

Мне говорят, что я лицо клуба и не имею права реагировать. Ну а кто, если не я? Я палец показать не могу, они на весь стадион орут, что я, ... [блин], петух. А что, непонятно никому, что значит петух? Ситуация очень критичная и безобразная», – рассказал Григорян.