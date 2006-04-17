Арбитр Чистяков: «Приношу Смолову свои извинения. В моем решении не было намеренного зла»

Арбитр матча «Краснодар» – Тула (3:0) Артем Чистяков извинился за ошибочно показанную форварду южан желтую карточку.

«Я проанализировал эпизод после матча. Понимаю, что ошибся. Но в моем решении не было намеренного зла.

Приношу свои извинения. Переживаю за этот эпизод. Не хочется, чтобы такое повторялось», – сказал Чистяков.

«Я совсем недавно работаю в премьер-лиге, и такой эпизод, связанный с принятием решения. Да, ошибочное решение, очень много негатива идет в прессе.

Конечно, я с таким встречаюсь впервые, это очень тяжело, ведь судьи все это пропускают через себя.

Понятно, что ошибся, полностью признаю, что трактовал эпизод совсем не так, как надо было, это был пенальти», – заявил арбитр в эфире телеканала «Наш футбол».