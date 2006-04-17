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    Арбитр Чистяков: «Приношу Смолову свои извинения. В моем решении не было намеренного зла»

    Теги Федор Смолов премьер-лига Россия судьи Арсенал Тула Краснодар Артем Чистяков Футбол

    Арбитр матча «Краснодар» – «Арсенал» Тула (3:0) Артем Чистяков извинился за ошибочно показанную форварду южан Федору Смолову желтую карточку.

    «Я проанализировал эпизод после матча. Понимаю, что ошибся. Но в моем решении не было намеренного зла.

    Приношу свои извинения. Переживаю за этот эпизод. Не хочется, чтобы такое повторялось», – сказал Чистяков.

    «Я совсем недавно работаю в премьер-лиге, и такой эпизод, связанный с принятием решения. Да, ошибочное решение, очень много негатива идет в прессе.

    Конечно, я с таким встречаюсь впервые, это очень тяжело, ведь судьи все это пропускают через себя.

    Понятно, что ошибся, полностью признаю, что трактовал эпизод совсем не так, как надо было, это был пенальти», – заявил арбитр в эфире телеканала «Наш футбол».

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