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    Смолов аплодисментами отреагировал на решение КДК РФС оставить в силе его карточку

    Теги ЦСКА Федор Смолов РФПЛ судьи КДК РФС фото Sports.ru Арсенал Тула Краснодар Артем Чистяков Футбол

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов высказался о решении КДК РФС по итогам матча 26-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (3:0).

    Арбитр встречи Артем Чистяков ошибочно не назначил пенальти на форварде и показал ему карточку за симуляцию, из-за чего Смолов пропустит матч с ЦСКА.

    Смолов в сториc отреагировал на новость на Sports.ru: «КДК признал, что в моменте со Смоловым был пенальти, но желтую карточку не отменил».

    Футболист написал «Узнаю» и сопроводил текст эмодзи аплодисментов.

    Отметим, что арбитр Чистяков до конца года не будет судить в РФПЛ, ФНЛ и ПФЛ.

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