Смолов аплодисментами отреагировал на решение КДК РФС оставить в силе его карточку

Нападающий Федор Смолов высказался о решении КДК РФС по итогам матча 26-го тура с тульским «Арсеналом» (3:0).

Арбитр встречи Артем Чистяков ошибочно не назначил пенальти на форварде и показал ему карточку за симуляцию, из-за чего Смолов пропустит матч с .

Смолов в сториc отреагировал на новость на Sports.ru: «КДК признал, что в моменте со Смоловым был пенальти, но желтую карточку не отменил».

Футболист написал «Узнаю» и сопроводил текст эмодзи аплодисментов.

Отметим, что арбитр Чистяков до конца года не будет судить в , ФНЛ и ПФЛ.