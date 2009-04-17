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    Билеты 4-й категории на ЧМ-2018 будут доступны на последнем этапе продаж

    Теги ФИФА болельщики ЧМ-2018 Футбол

    На заключительном этапе продаж билетов на чемпионат мира, который стартует завтра, буду доступны билеты всех категорий, в том числе четвертой.

    Об этом сообщил глава билетного департамента ФИФА Фальк Эллер.

    «На последнем этапе продаж на сайте ФИФА будут доступны билеты на все матчи. Количество билетов на тот или иной матч будет отличаться, но завтра болельщики смогут приобрести билеты всех категорий, в том числе и четвертой, на любую встречу. Советуем смотреть на индикаторы продаж билетов по каждому матчу, ситуация может меняться.

    Пакеты на матчи определенной команды не будут доступны. Сейчас уже довольно поздно делать какие-то планы относительно конкретных команд, поэтому будут доступны билеты только на отдельные матчи», – сказал Эллер.

    18 апреля в 12.00 стартует новый этап продаж билетов на ЧМ-2018

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