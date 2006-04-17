18 апреля в 12.00 стартует новый этап продаж билетов на ЧМ-2018

Завтра в 12.00 на официальном сайте ФИФА стартует заключительный этап продаж билетов на чемпионат мира в России.

Планы по реализции билетов озвучил глава билетного департамента ФИФА Фальк Эллер.

«Мы довольны тем, как идет продажа билетов на чемпионат мира. Завтра начнется очередной этап продаж. Всего на всех этапах будет доступно порядка 2,7 млн билетов.

Мы предоставляем абсолютно равные возможности для приобретения билетов болельщикам со всего мира. Первые две недели [со старта последнего этапа продаж] билеты в кассах приобрести будет нельзя, можно будет купить только онлайн, а потом забрать их в билетном центре», – сказал Эллер.

Билеты будут доступны для покупки в порядке живой очереди вплоть до финального дня турнира – 15 июля. Также с завтрашнего дня запускается специальная платформа по передаче и перепродаже билетов.

В настоящий момент на матчи чемпионата мира продано около 1,7 млн билетов.

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