Андрей Будогосский: «Арбитр ошибочно показал карточку Смолову. Регламент не предусматривает ее отмену, но может, есть нюансы»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский заявил, что контрольно-квалификационная комиссия рассмотрит работу арбитра Артема Чистякова на матче «Краснодар» – (3:0).

На 34-й минуте рефери показал нападающему «быков» Федору Смолову желтую карточку за симуляцию. Это предупреждение стало для 28-летнего форварда 4-м в сезоне, и из-за перебора карточек он должен будет пропустить следующий матч с .

«Судья, к сожалению, допустил ошибку и вместо назначения пенальти усмотрел в действиях Смолова симуляцию. С большим сожалением мы должны признать, что это было ошибочное решение.

Что касается каких-то изменений в будущем, то это касается КДК РФС, потому что это уже не компетенция департамента судейства.

Ситуация будет рассмотрена на заседание контрольно-квалификационной комиссии РФС, чтобы окончательно поставить все точки над i.

Что касается того, может ли быть отменена карточка, то регламент этого не предусматривает, но может, есть какие-то нюансы. Это не компетенция департамента, это вне поля нашего влияния, это только КДК РФС», – сказал Будогосский.

Смолов не сыграет с ЦСКА из-за левой желтой. Он уверен, что это не совпадение