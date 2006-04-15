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    Андрей Будогосский: «Арбитр ошибочно показал карточку Смолову. Регламент не предусматривает ее отмену, но может, есть нюансы»

    Теги Федор Смолов премьер-лига Россия РФС судьи КДК РФС Арсенал Тула Андрей Будогосский Краснодар Артем Чистяков

    Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский заявил, что контрольно-квалификационная комиссия рассмотрит работу арбитра Артема Чистякова на матче «Краснодар» – «Арсенал» (3:0).

    На 34-й минуте рефери показал нападающему «быков» Федору Смолову желтую карточку за симуляцию. Это предупреждение стало для 28-летнего форварда 4-м в сезоне, и из-за перебора карточек он должен будет пропустить следующий матч с ЦСКА.

    «Судья, к сожалению, допустил ошибку и вместо назначения пенальти усмотрел в действиях Смолова симуляцию. С большим сожалением мы должны признать, что это было ошибочное решение.

    Что касается каких-то изменений в будущем, то это касается КДК РФС, потому что это уже не компетенция департамента судейства.

    Ситуация будет рассмотрена на заседание контрольно-квалификационной комиссии РФС, чтобы окончательно поставить все точки над i.

    Что касается того, может ли быть отменена карточка, то регламент этого не предусматривает, но может, есть какие-то нюансы. Это не компетенция департамента, это вне поля нашего влияния, это только КДК РФС», – сказал Будогосский.

    Смолов не сыграет с ЦСКА из-за левой желтой. Он уверен, что это не совпадение

    Опрос

    Дисквалификация Смолова – это совпадение?

    11070 голосов
    • Да, судья просто ошибся
      41%
    • Нет, судья ошибся специально
      59%

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