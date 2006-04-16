УЕФА не будет открывать дело против ЦСКА из-за сообщений о расизме

Дисциплинарный комитет УЕФА не будет рассматривать дело о расистских выкриках от болельщиков ЦСКА во время матча с «Арсеналом» (2:2).

«Тридцать первого мая будет проведено дисциплинарное разбирательство в отношении по поводу использования пиротехники, бросания посторонних предметов и блокировки лестниц.

Официальные лица матча не сообщали о случаях расистского поведения фанатов ЦСКА, также не получал никаких доказательств, которые были бы связаны с этими утверждениями.

Таким образом, на данном этапе ЦСКА не было предъявлено никаких обвинений по этому поводу», – сказано в заявлении пресс-службы УЕФА.

Reuters: болельщики ЦСКА скандировали расистские кричалки в адрес темнокожих игроков «Арсенала»