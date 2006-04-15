Григорьянц о карточке Смолова: «Когда будем соблюдать закон, тогда будем друг друга уважать»

Руководитель контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц подробно изложил свою позицию по поводу желтой карточки, показанной форварду Федору Смолову в матче 26-го тура РФПЛ с «Арсеналом» (3:0).

«Есть регламент, особая юрисдикция КДК, согласно которой комитет может отменить красную карточку. Желтую можно отменить только в том случае, если она показана не тому игроку. Вы помните случай, когда в матче «Зенита» судья показал ее Халку, а не Широкову. Она стала второй, и его удалили. Тогда КДК принял решение отменить желтую, поскольку карточка предназначалась другому человеку. То же самое прописано в регламенте УЕФА и ФИФА.

У КДК иной юрисдикции нет! Комитет вправе рассмотреть вопрос об отмене красной карточки при наличии заключения контрольно-квалификационной комиссии. Регламент на сегодняшний день таков. Мы работаем строго по нему, не можем что-то придумывать.

Бутенко правильно сказал, что перед началом сезона люди собираются «на берегу» и принимают регламент, который действует на протяжении всего сезона. Сезон заканчивается, и у исполкома РФС появляется право вносить изменения. Но не в ходе чемпионата! На сегодняшний день, я подчеркиваю, мы работаем по регламенту, который был утвержден перед началом сезона.

Вы же прекрасно понимаете, что у каждого клуба и игрока всегда найдётся аргумент по поводу наказания. Вчера четвертую желтую получил не только Смолов, но и Денисов, и Рыков, и Азмун. Дело в том, что есть общее правило, общий закон.

Правильно поступил судья [Артем Чистяков] или нет – решает . Я в это дело не вмешиваюсь.

Позиция КДК понятна: у нас есть регламент, по которому мы и работаем. Это закон, он не имеет обратной силы. Хороший он или плохой – не нам с вами судить. Он принят решением исполкома РФС, и все клубы обязаны ему следовать.

Сезон закончится, исполком примет решение, что нужно внести новые нормы – тогда проведем обсуждение, получим заключение юридического комитета, и примем решение. На сегодняшний день другого закона у нас нет.

Весь наш комитет обязан следовать регламенту, который есть. Соблюдение закона – главный принцип. Когда мы будем соблюдать закон, тогда мы будем друг друга уважать», – сказал функционер.

Желтая карточка стала для нападающего 4-й в текущем чемпионате. Он пропустит ближайший матч против ЦСКА из-за дисквалификации.

Смолов не сыграет с ЦСКА из-за левой желтой. Он уверен, что это не совпадение