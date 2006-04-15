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    Смолов показал дырку в бутсах, появившуюся в тот момент, когда ему дали желтую за симуляцию

    Теги Федор Смолов премьер-лига Россия судьи фото Арсенал Тула Анри Хагуш Краснодар Артем Чистяков

    Форвард «Краснодара» Федор Смолов выложил фотографию в Instagram Stories.

    На снимке видно, как нападающий просунул палец в дырку в бутсах. Отверстие в обуви образовалось во время матча с «Арсеналом» (3:0) в рамках 26-го тура премьер-лиги.

    В ходе игры арбитр Артем Чистяков показал Смолову желтую карточку за симуляцию. Сам нападающий заявил, что защитник «Арсенала» Анри Хагуш сфолил на нем в штрафной. По словам Смолова, дырка в бутсах образовалась именно в тот момент.

    Желтая карточка стала для форварда 4-й в текущем чемпионате. Он пропустит ближайший матч против ЦСКА из-за дисквалификации.

    «Пенальти? Неее… Чистая симуляция», – написал футболист.

    Фото: инстаграм Федора Смолова

    Смолов не сыграет с ЦСКА из-за левой желтой. Он уверен, что это не совпадение

    Опрос

    Дисквалификация Смолова – это совпадение?

    11068 голосов
    • Да, судья просто ошибся
      41%
    • Нет, судья ошибся специально
      59%

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