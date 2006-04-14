Дацюк, Бучневич и Дадонов вызваны в сборную России для подготовки к ЧМ-2018, Радулов и Наместников пройдут медобследование

Тренерский штаб сборной России вызвал на сбор для подготовки к игроков, чьи команды завершили выступление в КХЛ и НХЛ.

Защитники: Антон Белов, Владислав Гавриков, Динар Хафизуллин, Артем Зуб (все – СКА).

Нападающие: Никита Гусев, Павел Дацюк, Илья Каблуков, Александр Барабанов, Сергей Плотников, Виктор Тихонов (все – СКА), Никита Сошников, Иван Барбашев (оба – «Сент-Луис»), Антон Слепышев («Эдмонтон»), Евгений Дадонов («Флорида»), Павел Бучневич («Рейнджерс»).

Александр Радулов («Даллас») и Владислав Наместников («Рейнджерс») сначала пройдут медобследование.

Хоккеисты прибудут на сбор в УТЦ «Новогорск» в понедельник, 16 апреля, и примут участие в третьем этапе Евротура – Чешских играх. Матчи пройдут 19 апреля (вынесенный матч Россия – Швеция в Ярославле), 21 и 22 апреля (против Финляндии и Чехии в Пардубице).

«В списках вызванных на сбор хоккеистов отсутствует ряд опытных игроков, участвовавших в ОИ-2018. Это решение штаба продиктовано необходимостью проверить на третьем этапе Евротура более молодых хоккеистов, имеющих меньший опыт выступления за национальную сборную», — говорится в заявлении на официальном сайте ФХР.