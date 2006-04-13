Наверх
    puma

    Виталий Мутко: «Россия стала четвертой по итогам еврокубков в этом году – это достойный результат»

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Игорь Акинфеев Виталий Мутко Лига чемпионов Лига Европы Арсенал Краснодар Александр Головин

    Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал выступление российских клубов в текущем сезоне.

    «Я считаю, что российские клубы выступили успешно – результат неплохой, но мы могли выступить намного лучше.

    Мы в этом году стали четвертыми по итогам еврокубков, и войти в эту четверку – достойный результат, что позволяет с надеждой смотреть в будущее.

    Мы можем играть лучше, а для этого нужен опыт. Не хватает уровня и мастерства игроков, конкурировать с такими командами ребятам сложно.

    В целом, ЦСКА смотрелся очень достойно. Есть вопрос длинной скамейки, такого количества игроков европейского уровня у нашей команды, как у «Арсенала» нет.

    Но мы еще раз увидели, что Акинфеев и Головин – игроки европейского уровня. Да и посмотрите, как молодежь играла», – сказал Мутко.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться