Виталий Мутко: «Россия стала четвертой по итогам еврокубков в этом году – это достойный результат»

Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал выступление российских клубов в текущем сезоне.

«Я считаю, что российские клубы выступили успешно – результат неплохой, но мы могли выступить намного лучше.

Мы в этом году стали четвертыми по итогам еврокубков, и войти в эту четверку – достойный результат, что позволяет с надеждой смотреть в будущее.

Мы можем играть лучше, а для этого нужен опыт. Не хватает уровня и мастерства игроков, конкурировать с такими командами ребятам сложно.

В целом, смотрелся очень достойно. Есть вопрос длинной скамейки, такого количества игроков европейского уровня у нашей команды, как у нет.

Но мы еще раз увидели, что Акинфеев и Головин – игроки европейского уровня. Да и посмотрите, как молодежь играла», – сказал Мутко.