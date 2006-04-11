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    Гвардиола о вылете «Ман Сити» из ЛЧ: «Невозможно сохранять те же темп и интенсивность на протяжении всего сезона»

    Теги Ливерпуль Манчестер Сити Лига чемпионов Пеп Гвардиола Футбол Лига чемпионов Англия

    Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал вылет из Лиги чемпионов по итогам матчей 1/4 финала с «Ливерпулем» (1:2, 0:3).

    «Ливерпуль» – это топ-команда с топ-тренером. Я бы сказал, что они заслуживают сыграть в финале.

    Поздравляю своих игроков с отличным выступлением в турнире. Они все делали просто превосходно, а сейчас нам нужно сосредоточиться на премьер-лиге.

    В первом тайме мы сделали абсолютно все, что нужно. Мы создавали моменты, хотя это было очень сложно из-за 11 соперников в обороне. Мы знали, что пройти дальше будет очень трудно. Я должен анализировать каждую игру отдельно. Если посмотреть на статистику, мы лучшие в премьер-лиге. Мы проиграли три матча подряд, но тот факт, что мы первые в чемпионате, показывает, насколько мы хороши.

    Мы играли против очень сильной команды. Посмотрите на «Барселону»! Это чрезвычайно особенный турнир. На «Энфилде» нам не удавалось создавать моменты, хотя во втором тайме мы играли лучше, а дома – в первом тайме. Но нам противостояла исключительная команда.

    Невозможно сохранять те же темп и интенсивность на протяжении всего сезона. Возможно, в будущем мы поймем, как нам стать лучше. Но сейчас я должен искренне похвалить своих игроков», – сказал Гвардиола.

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