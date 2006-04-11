Гвардиола о вылете «Ман Сити» из ЛЧ: «Невозможно сохранять те же темп и интенсивность на протяжении всего сезона»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал вылет из Лиги чемпионов по итогам матчей 1/4 финала с (1:2, 0:3).

«Ливерпуль» – это топ-команда с топ-тренером. Я бы сказал, что они заслуживают сыграть в финале.

Поздравляю своих игроков с отличным выступлением в турнире. Они все делали просто превосходно, а сейчас нам нужно сосредоточиться на премьер-лиге.

В первом тайме мы сделали абсолютно все, что нужно. Мы создавали моменты, хотя это было очень сложно из-за 11 соперников в обороне. Мы знали, что пройти дальше будет очень трудно. Я должен анализировать каждую игру отдельно. Если посмотреть на статистику, мы лучшие в премьер-лиге. Мы проиграли три матча подряд, но тот факт, что мы первые в чемпионате, показывает, насколько мы хороши.

Мы играли против очень сильной команды. Посмотрите на «Барселону»! Это чрезвычайно особенный турнир. На «Энфилде» нам не удавалось создавать моменты, хотя во втором тайме мы играли лучше, а дома – в первом тайме. Но нам противостояла исключительная команда.

Невозможно сохранять те же темп и интенсивность на протяжении всего сезона. Возможно, в будущем мы поймем, как нам стать лучше. Но сейчас я должен искренне похвалить своих игроков», – сказал Гвардиола.

Пеп Гвардиола: «Сказал, что гол Сане нужно было засчитывать. За это меня удалили»