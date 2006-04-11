Гвардиола о судействе Лаоса: «Рефери – особенный парень, ему нравится выделяться»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал судейство в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против (1:2).

«Поздравляем «Ливерпуль» в первую очередь. В следующем сезоне мы будем сильнее в этом турнире.

В нужный момент мы пропускаем правильные решения. Рефери – особенный парень, ему нравится выделяться.

Всякий раз, когда люди видят какие-то очевидные вещи, он будет принимать противоположные решения», – сказал Гвардиола.

Матч судила испанская бригада во главе с Антонио Мигелем Матеу Лаосом.