Гвардиола о судействе Лаоса: «Рефери – особенный парень, ему нравится выделяться»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал судейство в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:2).
«Поздравляем «Ливерпуль» в первую очередь. В следующем сезоне мы будем сильнее в этом турнире.
В нужный момент мы пропускаем правильные решения. Рефери – особенный парень, ему нравится выделяться.
Всякий раз, когда люди видят какие-то очевидные вещи, он будет принимать противоположные решения», – сказал Гвардиола.
Матч судила испанская бригада во главе с Антонио Мигелем Матеу Лаосом.