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    Гвардиола о судействе Лаоса: «Рефери – особенный парень, ему нравится выделяться»

    Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия примера Испания Лига чемпионов судьи Пеп Гвардиола Антонио Мигель Матеу Лаос Футбол Лига чемпионов Англия

    Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал судейство в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:2).

    «Поздравляем «Ливерпуль» в первую очередь. В следующем сезоне мы будем сильнее в этом турнире.

    В нужный момент мы пропускаем правильные решения. Рефери – особенный парень, ему нравится выделяться.

    Всякий раз, когда люди видят какие-то очевидные вещи, он будет принимать противоположные решения», – сказал Гвардиола.

    Матч судила испанская бригада во главе с Антонио Мигелем Матеу Лаосом.

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