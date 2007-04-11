Наверх
    puma

    Пеп Гвардиола: «Сказал, что гол Сане нужно было засчитывать. За это меня удалили»

    Теги Ливерпуль Манчестер Сити Лига чемпионов судьи Пеп Гвардиола Антонио Мигель Матеу Лаос Мохамед Салах Лерой Сане Габриэл Жезус Футбол Лига чемпионов Англия

    Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола рассказал, почему был удален в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:2).

    «Я сказал, что гол Сане нужно было засчитывать. За это меня удалили. Счет бы мог стать 2:0.

    Все могло быть по-другому, когда Салах забил из офсайда в первой игре. Все могло быть по-другому, когда Жезус забил из офсайда в первом матче.

    В Лиге чемпионов все команды очень равны, поэтому судейские решения оказывают огромное влияние.

    Поздравляю «Ливерпуль». Надеюсь, что они смогут хорошо представить Англию в полуфинале», – заявил Гвардиола.

    На матче работал арбитр Матеу Лаос.

    Гвардиола накричал на судью и был удален в матче против «Ливерпуля»

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться