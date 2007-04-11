Пеп Гвардиола: «Сказал, что гол Сане нужно было засчитывать. За это меня удалили»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола рассказал, почему был удален в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с (1:2).

«Я сказал, что гол Сане нужно было засчитывать. За это меня удалили. Счет бы мог стать 2:0.

Все могло быть по-другому, когда Салах забил из офсайда в первой игре. Все могло быть по-другому, когда Жезус забил из офсайда в первом матче.

В Лиге чемпионов все команды очень равны, поэтому судейские решения оказывают огромное влияние.

Поздравляю «Ливерпуль». Надеюсь, что они смогут хорошо представить Англию в полуфинале», – заявил Гвардиола.

На матче работал арбитр Матеу Лаос.

Гвардиола накричал на судью и был удален в матче против «Ливерпуля»