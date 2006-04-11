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    Гвардиола проиграл 3 матча подряд впервые с мая 2015 года

    Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов Пеп Гвардиола Футбол Лига чемпионов Англия

    «Манчестер Сити» потерпел поражение от «Ливерпуля» (1:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Поражение стало для команды тренера Пепа Гвардиолы третьим подряд. Ранее «горажане» проиграл «Ливерпулю» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов и уступили «Манчестер Юнайтед» в 33-м туре премьер-лиги.

    Гвардиола проиграл 3 матча подряд впервые с мая 2015 года. Тогда «Бавария», главным тренером которой был Пеп, последовательно потерпела поражения от «Байера» (0:2), «Барселоны» (0:3) и «Аугсбурга» (0:1).

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