«Манчестер Сити» потерпел поражение от «Ливерпуля» (1:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Поражение стало для команды тренера Пепа Гвардиолы третьим подряд. Ранее «горажане» проиграл «Ливерпулю» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов и уступили «Манчестер Юнайтед» в 33-м туре премьер-лиги.

Гвардиола проиграл 3 матча подряд впервые с мая 2015 года. Тогда «Бавария», главным тренером которой был Пеп, последовательно потерпела поражения от «Байера» (0:2), «Барселоны» (0:3) и «Аугсбурга» (0:1).