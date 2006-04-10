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    Станислав Черчесов: «Ощущения травли нет. Тренерский штаб и футболисты спокойно к этому относятся»

    Теги Станислав Черчесов сборная России Футбол Россия Сборные

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своем отношении к критике.

    – Нет ли у вас ощущения, что определенные силы или люди по какой-то причине начинают вас травить персонально?

    – Честно говоря, нет. Или ты настроен на то, что на тебя устраивают травлю и критикуют, или, наоборот, спокойно работаешь. Понятно, что есть критика. Понятно, что есть разные взгляды. С одной трибуны смотришь – видишь одно, а с другой смотришь – уже видишь другую игру. Поэтому и тренерский штаб, и футболисты спокойно к этому относятся.

    – Читаете ли вы спортивную прессу?

    – Последнее время, хотя может я раньше не замечал, стало очень много аналитических статей. Там скриншоты, кто, куда, чего… Вот такие вещи мне нравятся. Они могут совпадать или не совпадать с твоим мнением. Там нет оценок, но есть анализ. Я часто с этими вещами соглашаюсь, ведь мы тоже часто анализ проводим. С удовольствием это делаем, и у нас нет ни одного черного списка. Люди разные, у всех свои взгляды. Кто-то, может, делает это специально и осознанно, случайно или так понимают футбол. Зачем на это реагировать негативно? Нужно спокойно воспринимать и все. У меня нет время что-то записать, а потом отдавать.

    – У вас этого вообще никогда не было или работа в сборной научила вас относится к любым написанным или сказанным словам невозмутимо?

    – Иногда… Раньше это было чаще. Последнее время реже. Раздражает, когда тебя одно и то же спрашивают. Уже 150 раз ответил. Естественно, я опять отвечу. Если нет никаких идей, то, конечно, спрашивайте. Я с удовольствием отвечу.

    Меня в целом ничего не смущает и не раздражает. Другое дело – один и тот же вопрос. Час назад ответил, а потом опять спрашивают. Наверное, я опять так же отвечу. Это касается и тактики, и персоналий любых, – сказал Черчесов в интервью Илье Казакову в программе «Foot’Больные люди».

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