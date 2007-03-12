Фекир пропустит 3 недели из-за травмы и не сыграет в ответном матче с ЦСКА

Нападающий «Лиона» Набиль Фекир не сыграет в ответном матче 1/8 финала против ЦСКА.

24-летний француз приступил к тренировкам 10 марта, но снова почувствовал дискомфорт в колене. Врачи приняли решение назначить Фекиру артроскопию.

К тренировкам форвард сможет приступить только через три недели, таким образом, он пропусти ответный матч Лиги Европы против .

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Лион» – ЦСКА пройдет во Франции 15 марта. Начало матча – в 23.05 по московскому времени.