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    Фекир пропустит 3 недели из-за травмы и не сыграет в ответном матче с ЦСКА

    Теги ЦСКА Лион премьер-лига Россия лига 1 Франция Лига Европы травмы Набиль Фекир

    Нападающий «Лиона» Набиль Фекир не сыграет в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против ЦСКА.

    24-летний француз приступил к тренировкам 10 марта, но снова почувствовал дискомфорт в колене. Врачи «Лиона» приняли решение назначить Фекиру артроскопию.

    К тренировкам форвард сможет приступить только через три недели, таким образом, он пропусти ответный матч Лиги Европы против ЦСКА.

    Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Лион» – ЦСКА пройдет во Франции 15 марта. Начало матча – в 23.05 по московскому времени.

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