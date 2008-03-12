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    Защитник «Лиона» Марсело: «У ЦСКА высокий уровень, и меня это даже удивило»

    Теги ЦСКА Лион ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция Лига Европы ВЭБ Арена Марсело Фильо Ахмед Муса

    Защитник «Лиона» Марсело Фильо поделился мнением о победе над ЦСКА (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

    – Нам было непросто из-за погоды и очень жесткого поля. ЦСКА контролировал ход матча. Потом мы смогли перехватить инициативу и стали действовать спокойнее.

    Понимали, что, скорее всего, одна из команд забьет гол после стандартного положения. Мы очень четко играли в обороне. И сумели забить один мяч, что дает преимущество в ответном матче.

    – Думаете, выход в четвертьфинал уже в кармане?

    – Ни в коем случае! Тем более, предстоит важный матч в чемпионате – боремся за место в Лиге чемпионов.

    Но в одном нам точно будет легче – поле во Франции куда лучше. Думаю, сможем добиться положительного результата.

    – Как вы в чемпионате боретесь с «ПСЖ»? Это вообще реально?

    – Реально, но очень тяжело. Особенно в плане денег – разница в бюджетах огромная. А вот на поле это не так ощущается. Один раз мы их даже победили.

    Но в целом в чемпионате уровень игроков, конечно, виден. У «ПСЖ» есть два полноценных состава. Сложно бороться за титул с таким монстром.

    – Против кого из игроков ЦСКА было тяжелее всего защищаться?

    – Назову Мусу. Это очень быстрый нападающий, доводилось играть против него в Голландии. Не дали ему разбежаться, иначе получили бы не один опасный момент.

    – Какое впечатление у вас сложилось о ЦСКА?

    – Команда контролировала большую часть матча. Видно, что уровень у ЦСКА высокий. И это меня даже удивило. Но все-таки в Лиге Европы совсем слабых соперников нет.

    – Когда вы забивали гол, казалось, что защита ЦСКА вам не сильно мешала.

    – Мешала, конечно. Просто мне удалось высоко выпрыгнуть. Очень рад этому голу. Лично мне он точно придаст уверенности, – сказал бразилец.

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