Защитник «Лиона» Марсело: «У ЦСКА высокий уровень, и меня это даже удивило»

Защитник «Лиона» Марсело Фильо поделился мнением о победе над (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

– Нам было непросто из-за погоды и очень жесткого поля. ЦСКА контролировал ход матча. Потом мы смогли перехватить инициативу и стали действовать спокойнее.

Понимали, что, скорее всего, одна из команд забьет гол после стандартного положения. Мы очень четко играли в обороне. И сумели забить один мяч, что дает преимущество в ответном матче.

– Думаете, выход в четвертьфинал уже в кармане?

– Ни в коем случае! Тем более, предстоит важный матч в чемпионате – боремся за место в Лиге чемпионов.

Но в одном нам точно будет легче – поле во Франции куда лучше. Думаю, сможем добиться положительного результата.

– Как вы в чемпионате боретесь с «ПСЖ»? Это вообще реально?

– Реально, но очень тяжело. Особенно в плане денег – разница в бюджетах огромная. А вот на поле это не так ощущается. Один раз мы их даже победили.

Но в целом в чемпионате уровень игроков, конечно, виден. У «ПСЖ» есть два полноценных состава. Сложно бороться за титул с таким монстром.

– Против кого из игроков ЦСКА было тяжелее всего защищаться?

– Назову Мусу. Это очень быстрый нападающий, доводилось играть против него в Голландии. Не дали ему разбежаться, иначе получили бы не один опасный момент.

– Какое впечатление у вас сложилось о ЦСКА?

– Команда контролировала большую часть матча. Видно, что уровень у ЦСКА высокий. И это меня даже удивило. Но все-таки в совсем слабых соперников нет.

– Когда вы забивали гол, казалось, что защита ЦСКА вам не сильно мешала.

– Мешала, конечно. Просто мне удалось высоко выпрыгнуть. Очень рад этому голу. Лично мне он точно придаст уверенности, – сказал бразилец.