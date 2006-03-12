Антони Лопеш: «Россия – очень красивая страна»

Вратарь «Лиона» Антони Лопеш после победы над ЦСКА в матче 1/8 финала (1:0) поделился впечатлениями о России.

– Довольны результатом. Попробовали не пропустить – на это работала вся команда. Благодарен ребятам, ведь у нас получилось. 1:0 – хороший результат в гостях перед вторым матчем.

Остается показать результат в следующий четверг. Мы позволили владеть мячом, но главное – здорово отбивались и прессинговали и все-таки смогли забить. Надо попробовать сделать то же самое дома. Тогда домашний финал будет приближаться.

– Как вам ?

– Очень хорошая команда. Мы знали, что придется туго против таких команд – сильных и коллективно, и индивидуально. Старались не давать соперникам создавать моменты.

– А погода? Не холодновато было?

– Да уж. Прохладно. Если говорить про Россию, то это очень красивая страна. Мы были здесь на Красной площади. Очень красиво! Мы много путешествуем, а открывать для себя такие страны как Россия – всегда счастье, – сказал Лопеш.

Рейтинг зарубежных букмекеров от Sports.ru: Ladbrokes, Unibet