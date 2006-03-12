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    Мариано Диас: «С ЦСКА было немного скучно играть при небольшом количестве моментов»

    Теги ЦСКА Лион лига 1 Франция Лига Европы Мариано Диас

    Нападающий «Лиона» Мариано Диас поделился впечатлениями после победы над ЦСКА в первом матче 1/8 финала Лиги Европы (1:0).

    «Разумеется, я очень доволен тем, что нам все-таки удалось увезти из Москвы победу.

    Счет 1:0 в нашу пользу особенно радует, учитывая, что ответный матч мы проведем дома. Надеюсь, что «Лион» покажет хороший футбол и на нашем родном стадионе.

    Если честно, мне как нападающему было немного скучно играть при том небольшом количестве моментов, что были созданы в этом матче.

    Но самое главное, что все сложилось в пользу «Лиона», и мы уезжаем удовлетворенными», — отметил Диас.

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