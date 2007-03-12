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    Андрей Будогосский: «Пока не буду говорить, был ли пенальти на Калачеве»

    Теги Зенит Ростов Тимофей Калачев премьер-лига Россия судьи Андрей Будогосский Алексей Еськов

    Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал решение арбитра матча 22-го тура премьер-лиги «Ростов» – «Зенит» (0:0) не назначать пенальти в ворота петербургской команды после падения Тимофея Калачева.

    – Момент требует дополнительного просмотра для того, чтобы понять, в какой точке находился судья. Если арбитр находился в рекомендованной позиции, с которой он физически не мог видеть эпизод – это одна ситуация и одна оценка.

    Если находился в неправильной позиции – ситуация и оценка совершенно другая. Потому что общего плана в трансляции я пока не видел, только из-за ворот. А судья за воротами не находился.

    – Ваша оценка – это пенальти?

    – Пока не буду говорить. Говорю сейчас о качестве принятого решения – оно зависит от того, где находился судья, – сказал Будогосский.

    Матч судила бригада во главе с Алексеем Еськовым.

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