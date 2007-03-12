Михаил Галактионов: «У «Ахмата» большие проблемы в обороне»

Главный тренер «Ахмата» Михаил Галактионов прокомментировал поражение от в матче 22-го тура чемпионата России (0:3).

– У нас были большие проблемы в обороне, из-за дисквалификации лишись Родолфо и Семенова. Анхель получил повреждение в Туле и выбыл на длительный срок. Сампайо был травмирован, практически лишились всей центральной зоны. Из тех игроков, которые были в строю, выбрали тех, у кого был хотя бы некоторый опыт игры в центре обороны.

В принципе, все голы получили из центральной зоны. Бериша болел всю неделю, и провел только несколько тренировок. Мбенг только приходит в себя после операции. Кадровый дефицит у нас имеется. Тем не менее, в первом тайме создавали неплохие эпизоды, но не реализовали их. ЦСКА – опытная команда, с хорошим подбором игроков, они свои шансы использовали, выжали все сто процентов.

– Наигрывали Швеца и Плиева в центре обороны?

– Всю неделю тренировались по такой схеме, чтобы у них было понимание по перестроению и выбору позиции. Плиев имел опыт игры в центре обороны. Швец – один из опорных полузащитников, обладает скоростными данными и навыками игры в обороне в опорной зоне. Из тех кто был в строю – посчитали, что это наиболее подходящие кандидаты, – сказал Галактионов.