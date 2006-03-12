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    Зампред комитета Госдумы по спорту: «Британцы не пойдут на бойкот ЧМ-2018. Это нагнетание обстановки»

    Теги ЧМ-2018 политика Сергей Кривоносов

    Заместитель председателя комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов поделился мнением о возможном бойкоте Великобритании и союзников ЧМ-2018.

    «Возможный бойкот Англии и других стран никаким образом не повлияет на проведение чемпионата мира в России.

    Считаю, что они на это не пойдут. Это нагнетание обстановки. Будем надеяться, что здравый смысл все же возьмет верх и они откажутся от этой идеи.

    В любом случае мы все равно проведем турнир на высоком уровне. Для нас важно, чтобы таких инцидентов не было. На чемпионате мира должны участвовать сильнейшие сборные, он должен быть полноценным.

    Но это их право. Спорт используют в политических целях. Это недопустимо. Необходимо делать так, чтобы атлетов не могли втягивать в политику», – заявил Кривоносов.

    Великобритания может бойкотировать ЧМ-2018 в России из-за недавнего отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

    Британия пригрозила бойкотом ЧМ из-за отравления шпиона. Но потом передумала

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