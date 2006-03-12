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    Никита Симонян: «ЧМ-2018 будет проведен и без Великобритании, ничего страшного»

    Теги Никита Симонян сборная Англии Дэвид Бекхэм Бобби Чарльтон ФИФА РФС Йозеф Блаттер ЧМ-2018 политика

    Первый вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о возможном бойкоте ЧМ-2018 со стороны Великобритании.

    «Они в свое время кричали, что спорт вне политики. А сейчас сами устроили из спорта политику. Пока ведь не установлено, кто отравил Скрипаля. Но уже вслед за Великобританией идут Япония, Польша и Австралия. Здесь можно только удивляться.

    Если даже эти страны, допустим, будут бойкотировать, то ничего страшного. Вместо них приедут другие, которые заняли последующие за ними места в отборочных играх. А чемпионат мира будет проведен и без них.

    Я был на выборах страны-хозяйки чемпионата мира 2 декабря 2010 года. И когда Йозеф Блаттер назвал Россию, то на сидевших там Дэвида Бекхэма и Бобби Чарльтона жалко было смотреть, они побелели. Но ведь политика ФИФА — развитие футбола во всем мире.

    У нас будет вся инфраструктура выстроена: стадионы, аэропорты, гостиницы, дороги и так далее. У них-то уже все есть. Поэтому это не более чем эгоизм со стороны англичан. Так что если не будете участвовать, то чемпионат мира будет проведен и без вас, господа», – сказал Симонян.

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