Роберт Маскант: «Кажется, что Слуцкий всегда пьян, хотя он, видимо, не пьет ни капли, что весьма примечательно для русского»

Голландский тренер Роберт Маскант, работавший в минском «Динамо», высказался о возможном назначении Леонида Слуцкого на пост тренера .

«Я выступаю за работу голландских тренеров в Нидерландах. Наша лига и без того уже стала сильно хуже.

Но Слуцкий – очень хороший тренер. Я следил за его работой в России, где он добивался большого успеха.

Если в следующем сезоне в «Витессе» будет 8-9 россиян, это меня не удивит, но это стало бы позором для голландского футбола.

Кажется, что Слуцкий всегда пьян, хотя он, видимо, не пьет ни капли, что весьма примечательно для русского. Ха-ха», – сказал Маскант.