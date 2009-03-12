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    Роберт Маскант: «Кажется, что Слуцкий всегда пьян, хотя он, видимо, не пьет ни капли, что весьма примечательно для русского»

    Теги Леонид Слуцкий высшая лига Голландия Витесс Роберт Маскант

    Голландский тренер Роберт Маскант, работавший в минском «Динамо», высказался о возможном назначении Леонида Слуцкого на пост тренера «Витесса».

    «Я выступаю за работу голландских тренеров в Нидерландах. Наша лига и без того уже стала сильно хуже.

    Но Слуцкий – очень хороший тренер. Я следил за его работой в России, где он добивался большого успеха.

    Если в следующем сезоне в «Витессе» будет 8-9 россиян, это меня не удивит, но это стало бы позором для голландского футбола.

    Кажется, что Слуцкий всегда пьян, хотя он, видимо, не пьет ни капли, что весьма примечательно для русского. Ха-ха», – сказал Маскант.

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