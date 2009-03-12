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    Вячеслав Колосков: «Если сборная Англии не приедет на ЧМ-2018, должны последовать санкции вплоть до исключения из ФИФА»

    Теги сборная Англии ФИФА Вячеслав Колосков ЧМ-2018 политика

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о том, что Великобритания рассматривает совместный с союзниками бойкот ЧМ-2018 из-за отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

    «Начиная с 2010 года англичане что-то выдумывают. Они проиграли выборы за проведение ЧМ-2018 – получили всего два голоса и очень обиделись. Сначала они заявляли, что мы все купили и были со всеми в сговоре. Потом выдумывали какие-то новые обвинения каждый месяц. Наконец, у них еще появился один повод – отравление Скрипаля. Это типичная, обыкновенная чушь!

    На самом деле у них уже давно созрела идея каким-то образом отобрать у нас ЧМ или отвадить от него как можно больше людей. Англичане здесь, к сожалению, выступали и выступают в авангарде, старясь каким-то образом бросить тень на ЧМ-2018.

    На такой призыв должна отреагировать ФИФА, и если англичане не приедут, должны последовать жесткие санкции вплоть до исключения из состава ФИФА и отстранения от ЧМ-2022», – сказал Колосков.

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