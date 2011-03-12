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    Курбан Бердыев: «Попов не сыграет со «Спартаком». Он не имеет права»

    Теги Спартак Рубин Курбан Бердыев премьер-лига Россия Ивелин Попов Тосно Сердар Азмун Ильзат Ахметов

    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев проанализировал матч 22-го тура чемпионата России с «Тосно» (1:0).

    – В целом рады победе. Беспокоит, что у соперника опять в конце, в дополнительное время был стопроцентный момент. И при счете 0:0 они не реализовали момент в начале второго тайма. Он мог быть определяющим.

    Беспокоит начало второго тайма, где мы отдали инициативу. В целом провели неплохой матч.

    - После этой победы можно сказать, что борьба за выживание закончилась?

    – Мы от игры к игре готовимся. Есть определенные стратегические планы. Многое будет зависеть от трех-четырех игр.

    - Вы говорите о том, что снова едва не пропустили в концовке. Как-то работаете над этим?

    – Эта работа ведется, мы разбираем ошибки, но эмоции иногда захлестывают. Они играют не разумом, а эмоциями в концовке, это сказывается на перестроениях.

    - Игроки опытные. Почему это происходит?

    – Согласен. Если даже брать этот эпизод в конце матча. При подключении Кудряшова должен был садиться центральный хав, это не было сделано. Бог даст потихоньку эти моменты выправим.

    - Полтора часа на искусственном газоне при отрицательной температуре. Никто с повреждением не ушел сегодня?

    – Нет, слава богу.

    - Как вы отреагировали, узнав что матч состоится в Саранске?

    – Нам все равно было, где играть, если принято такое решение. Мы особо не переживали по этому поводу. Нам нужно было организационно понять, куда мы летим.

    - Вы специально готовились к полю?

    – Нет, мы прилетели за день до игры. Но мы больше не будем это практиковать перед матчами на искусственных полях – приезжать за день до игры и тренироваться.

    После предыгровой тренировки игроки жаловались на усталость мышц. Будем сходу выходить на все искусственные поля.

    - Обратная замена Ахметова с чем связана?

    – Со стандартным положением. Ильзат достаточно хорошо вышел, оживил игру, но мы знали, что в конце обязательно будет стандарт, а у «Тосно» высокорослые игроки.

    - Следующая игра со «Спартаком». Попов будет играть?

    – Нет. Он не имеет права (сообщалось, что болгарин может сыграть, если клуб заплатит 3 млн евро – прим. Sports.ru).

    - Игроки не наносили дальние удары. Это ваша установка?

    – Наоборот, установка была обстреливать при входе в зону 25 метров. Но пытались завести – это нарушение дисциплины.

    - Что с Сердаром Азмуном, который не попал в заявку?

    – Он на тренировке получил травму. Но он приехал сюда вместе с командой.

    - Ему было интересно увидеть Саранск, который примет чемпионат мира?

    – Он еще и в Казани сыграет. Дай бог, чтобы был в хорошей форме и без травм, – сказал Бердыев.

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