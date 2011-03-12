Курбан Бердыев: «Попов не сыграет со «Спартаком». Он не имеет права»

Главный тренер Курбан Бердыев проанализировал матч 22-го тура чемпионата России с (1:0).

– В целом рады победе. Беспокоит, что у соперника опять в конце, в дополнительное время был стопроцентный момент. И при счете 0:0 они не реализовали момент в начале второго тайма. Он мог быть определяющим.

Беспокоит начало второго тайма, где мы отдали инициативу. В целом провели неплохой матч.

- После этой победы можно сказать, что борьба за выживание закончилась?

– Мы от игры к игре готовимся. Есть определенные стратегические планы. Многое будет зависеть от трех-четырех игр.

- Вы говорите о том, что снова едва не пропустили в концовке. Как-то работаете над этим?

– Эта работа ведется, мы разбираем ошибки, но эмоции иногда захлестывают. Они играют не разумом, а эмоциями в концовке, это сказывается на перестроениях.

- Игроки опытные. Почему это происходит?

– Согласен. Если даже брать этот эпизод в конце матча. При подключении Кудряшова должен был садиться центральный хав, это не было сделано. Бог даст потихоньку эти моменты выправим.

- Полтора часа на искусственном газоне при отрицательной температуре. Никто с повреждением не ушел сегодня?

– Нет, слава богу.

- Как вы отреагировали, узнав что матч состоится в Саранске?

– Нам все равно было, где играть, если принято такое решение. Мы особо не переживали по этому поводу. Нам нужно было организационно понять, куда мы летим.

- Вы специально готовились к полю?

– Нет, мы прилетели за день до игры. Но мы больше не будем это практиковать перед матчами на искусственных полях – приезжать за день до игры и тренироваться.

После предыгровой тренировки игроки жаловались на усталость мышц. Будем сходу выходить на все искусственные поля.

- Обратная замена Ахметова с чем связана?

– Со стандартным положением. Ильзат достаточно хорошо вышел, оживил игру, но мы знали, что в конце обязательно будет стандарт, а у высокорослые игроки.

- Следующая игра со . Попов будет играть?

– Нет. Он не имеет права (сообщалось, что болгарин может сыграть, если клуб заплатит 3 млн евро – прим. Sports.ru).

- Игроки не наносили дальние удары. Это ваша установка?

– Наоборот, установка была обстреливать при входе в зону 25 метров. Но пытались завести – это нарушение дисциплины.

- Что с , который не попал в заявку?

– Он на тренировке получил травму. Но он приехал сюда вместе с командой.

- Ему было интересно увидеть Саранск, который примет чемпионат мира?

– Он еще и в Казани сыграет. Дай бог, чтобы был в хорошей форме и без травм, – сказал Бердыев.