Курбан Бердыев: «Мы пока пытаемся выстроить игру. Есть нюансы и проблемы»

Главный тренер Курбан Бердыев высказался о победе в 22-м тура чемпионата России над (1:0).

– В чем залог успеха?

– Мы пока пытаемся выстроить ту игру, к которой идем. Есть нюансы, есть проблемы, которые показывают эти матчи. Эта игра тоже была не без ошибок.

И это очень важная победа, которая была нам необходима. В конце матча опять были острые моменты у наших ворот.

– после перерыва перехватил инициативу. Планировали это?

– Нет, «Тосно» был получше в подборах, играл более агрессивно, мы же неправильно занимали позиции. Когда мы структурно правильно встали, то наладили игру.

– Оцените игру Джанаева?

– Он, как и все, сыграл неплохо, – сказал Бердыев в эфире канала «Наш футбол».