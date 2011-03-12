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    Курбан Бердыев: «Мы пока пытаемся выстроить игру. Есть нюансы и проблемы»

    Теги Рубин Курбан Бердыев премьер-лига Россия Сослан Джанаев Тосно

    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев высказался о победе в 22-м тура чемпионата России над «Тосно» (1:0).

    – В чем залог успеха? 

    – Мы пока пытаемся выстроить ту игру, к которой идем. Есть нюансы, есть проблемы, которые показывают эти матчи. Эта игра тоже была не без ошибок.

    И это очень важная победа, которая была нам необходима. В конце матча опять были острые моменты у наших ворот.

    «Тосно» после перерыва перехватил инициативу. Планировали это?

    – Нет, «Тосно» был получше в подборах, играл более агрессивно, мы же неправильно занимали позиции. Когда мы структурно правильно встали, то наладили игру.

    – Оцените игру Джанаева?

    – Он, как и все, сыграл неплохо, – сказал Бердыев в эфире канала «Наш футбол».

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