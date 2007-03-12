«Рубин» обыграл «Тосно» (1:0) благодаря голу Подберезкина и вышел на 8-е место в РФПЛ

В 22-м туре РФПЛ «Тосно» дома уступило (0:1).

Казанский клуб набрал 27 очков и временно, до игр конкурентов, поднялся с одиннадцатого на восьмое место в таблице.

Sports.ru проводил онлайн-трансляцию этого матча.

Таблица премьер-лиги

Статистика премьер-лиги