«Рубин» обыграл «Тосно» (1:0) благодаря голу Подберезкина и вышел на 8-е место в РФПЛ

В 22-м туре РФПЛ «Тосно» дома уступило «Рубину» (0:1).
Казанский клуб набрал 27 очков и временно, до игр конкурентов, поднялся с одиннадцатого на восьмое место в таблице.
Sports.ru проводил онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 10 марта, 19.00, «Старт»
- Гол:
- 0:1 – 75 Подберезкин.
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Тосно –
Опарин, Маргасов, Буйволов, Дугалич, Чернов, Полетанович, Галиулин (Рикардиньо, 80), Жигулев (Мелкадзе, 80), Нуну Роша, Мирзов (Макаров, 74), Погребняк.
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Рубин –
Джанаев, Энаке, Камболов, Навас, Гранат, Кудряшов, Могилевец, Нобоа, Подберезкин, Жемалетдинов (Ахметов, 64; Сорокин, 88), Попов.