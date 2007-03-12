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    «Рубин» обыграл «Тосно» (1:0) благодаря голу Подберезкина и вышел на 8-е место в РФПЛ

    Теги Рубин премьер-лига Россия Тосно Вячеслав Подберезкин

    В 22-м туре РФПЛ «Тосно» дома уступило «Рубину» (0:1).

    Казанский клуб набрал 27 очков и временно, до игр конкурентов, поднялся с одиннадцатого на восьмое место в таблице.

    Sports.ru проводил онлайн-трансляцию этого матча.

    Тосно – Рубин 0:1 (0:0, 0:1)
    Дата проведения
    10 марта, 19.00, «Старт»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Гол:
    0:1 – 75 Подберезкин.
    ТосноОпарин, Маргасов, Буйволов, Дугалич, Чернов, Полетанович, Галиулин (Рикардиньо, 80), Жигулев (Мелкадзе, 80), Нуну Роша, Мирзов (Макаров, 74), Погребняк.
    РубинДжанаев, Энаке, Камболов, Навас, Гранат, Кудряшов, Могилевец, Нобоа, Подберезкин, Жемалетдинов (Ахметов, 64; Сорокин, 88), Попов.
    Предупреждения:
    Энаке (18), Гранат (89).

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