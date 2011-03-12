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    Дмитрий Аленичев: «Я от своей философии никогда не отступал. Лучше играть в комбинационный футбол, чем в примитивный»

    Теги премьер-лига Россия ФНЛ Дмитрий Аленичев Енисей Зенит-2

    Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев после победы над «Зенитом-2» (3:0) в 27-м туре ФНЛ оценил игру своей команды.

    – В начале игры мы сразу завладели инициативой и преимуществом. И смогли быстро воплотить это в гол.

    Отрезками сопернику удавалось брать инициативу в свои руки, но в целом на протяжении всей игры доминировали мы. Нам удалось создать много голевых моментов, у «Зенита-2» их почти не было.

    - «Енисей», судя по всему, нацелился на выход в премьер лигу. Насколько готова инфраструктура Красноярска к такому?

    – Да, мы нацелились. У нас есть проблемы с инфраструктурой, потому что основной стадион на реконструкции в связи с Универсиадой 2019 года.

    Мы вынуждены играть в манеже. Но руководитель клуба и власти региона заверили меня, что летом они найдут выход.

    В Красноярске есть еще один стадион и его приведут в то состояние, которое необходимо для игр РФПЛ. Сейчас задача думать о выходе в РФПЛ, а не о стадионе.

    - Философией игры ваша команда напоминает «Спартак».

    – Я от своей философии никогда не отступал. Мы пытаемся привить комбинационный стиль игры. Я рад, что все ребята выполняют те требования, о которых я говорил с первого дня.

    Все понимают, что лучше играть в комбинационный футбол, нежели в примитивный. На тренировках у ребят глаза горят.

    Конечно, не всегда получается то, что хочется, но это часть футбольной жизни. Я вижу, что команда растет. Мне нравится стиль моих футболистов.

    - Сколько человек из вашего состава отвечают требованиям РФПЛ?

    – Я не буду отвечать на этот вопрос. Мои ребята посещают и смотрят пресс-конференции. В межсезонье кто-то приходит, кто-то уходит. Все меняется.

    - Вам сегодня обеспечили сибирскую погоду. Помогла ли она вам?

    – Нам повезло с нулевой температурой. Мы привыкли играть в комфортных условиях, у нас великолепный манеж. Все находились в равных условиях. Думаю, ребятам было хорошо.

    - «Енисей» всегда играет в атакующий футбол?

    – Мы играем ради зрителей. Я отдаю себе отчет, что играя в открытый футбол, можно иметь проблемы, но я к этому спокойно отношусь, – сказал Аленичев.

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