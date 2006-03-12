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    ФНЛ. «Факел» уступил «Балтике», «Енисей» разгромил «Зенит-2»

    Теги Крылья Советов Кубань Химки результаты ФНЛ Шинник Балтика Сибирь Авангард Курск Томь Луч-Энергия Динамо Санкт-Петербург Енисей Ротор-Волгоград Факел Зенит-2 Тюмень Оренбург Волгарь Спартак-2 ФК Тамбов Олимпиец

    ФНЛ

    27-й тур

    Луч-Энергия – Оренбург 1:0 (0:0, 1:0)
    Дата проведения
    10 марта, 11.00, «Динамо»
    Онлайн матча
    Гол:
    1:0 – 88 Мязин.
    Луч-ЭнергияШамов, Больевич, Цуканов, Таказов, Пономаренко, Дзахов (Мязин, 46), Машнев, Гелоян, Павленко (Фомин, 78), Гордиенко (Маляка, 87), Тихий.
    ОренбургФролов, Удалый, Терехов, Бегич, Ойеволе, Сутормин, Малых, Бреев, Воробьев (Попович, 72), Афонин, Козлов.
    Предупреждения:
    Бреев (65), Попович (88), Бегич (90), Шамов (90), Цуканов (90), Ойеволе (90).

     

    Томь – Динамо СПб 1:0 (1:0, 0:0)
    Дата проведения
    10 марта, 11.00, «Стадион Труд»
    Онлайн матча
    Гол:
    1:0 – 42 Павленко.
    ТомьМелихов, Пульич, Зуйков, Иванов, Гирдвайнис, Пугин, Алейников, Макурин (Микуцкис, 81), Павленко (Померко, 69), Саная (Абдулавов, 77), Кухарчук (Кузьмичев, 55).
    Динамо СПбГенералов, Ходжаниязов, Бычков, Юрганов, Цвейба (Лагатор, 71), Кулишев (Дворников, 79), Песегов, Соловьев (Власов, 63), Рогов (Киреенко, 46), Бабенков, Барсов.
    Предупреждения:
    Пульич (30), Зуйков (43), Бабенков (52), Бычков (60), Гирдвайнис (66), Лагатор (90).

     

    Зенит-2 – Енисей 0:3 (0:1, 0:2)
    Дата проведения
    10 марта, 13.00, «МСА стадиона Петровский»
    Онлайн матча
    Голы:
    0:1 – 13 Обрадович, 0:2 – 60 Обрадович, 0:3 – 80 Харитонов.
    Зенит-2Кержаков, Зуев, Каккоев (Крапухин, 65), Запрягаев (Еловских, 83), Бугриев, Камышев, Мусаев (Зинков, 46), Лесовой (Круговой, 46), Анюков, Панюков, Сиротов.
    ЕнисейФилиппов, Васильев, Жиров, Кичин, Чичерин, Комков, Фатуллаев (Харитонов, 74), Семакин (Исаев, 84), Иванов, Обрадович (Малоян, 84), Кутьин (Сердеров, 64).
    Предупреждения:
    Панюков (38), Анюков (90).

     

    Крылья Советов – Тюмень 2:0 (0:0, 2:0)
    Дата проведения
    10 марта, 13.00, «стадион Металлург»
    Онлайн матча
    Голы:
    1:0 – 49 Алиев, 2:0 – 86 Чочиев.
    Крылья СоветовКонюхов, Бурлак, Зотов, Надсон, Ланин (Кленкин, 90), Чочиев, Башкиров, Алиев (Таранов, 87), Ятченко, Корниленко (Ткачук, 77), Соболев (Самодин, 90).
    ТюменьБучнев, Гузь, Ненахов, Козлов, Кузнецов, Чудин, Рябокобыленко, Глухов (Лаук, 63), Юсупов (Шумилин, 71), Муллин, Чуканов.
    Предупреждения:
    Ненахов (18), Козлов (36), Ланин (46), Чочиев (51), Глухов (52), Соболев (54), Рябокобыленко (81).
    Удаление:
    Козлов (76).

     

    Ротор – Спартак-2 1:0 (1:0, 0:0)
    Дата проведения
    10 марта, 14.00, «Центральный»
    Онлайн матча
    Гол:
    1:0 – 26 Аппаев.
    РоторЗаболотный, Климов, Абазов, Ионов, Романенко, Крутов (Султонов, 45; Горбанец, 74), Ребко, Сысуев, Бурмистров (Николаев, 86), Коротаев, Аппаев (Вотинов, 79).
    Спартак-2Максименко, Тюнин, Мамин, Лихачев, Шанбиев, Бакаев (Нимели, 46), Пантелеев, Леонтьев, Полубояринов, Руденко (Ломовицкий, 67), Сакала (Давыдов, 46).
    Предупреждения:
    Климов (90), Ломовицкий (90).

     

    Шинник – Химки 2:0 (1:0, 1:0)
    Дата проведения
    10 марта, 14.00, «Malaya Arena Shinnik»
    Онлайн матча
    Голы:
    1:0 – 28 Безлихотнов, 2:0 – 82, пенальти Низамутдинов.
    ШинникЯшин, Ятченко, Евсеев (Чалов, 60), Магадиев, Жестоков, Самойлов, Нарылков, Камилов, Шайморданов (Кагермазов, 90), Безлихотнов (Земсков, 57), Низамутдинов (Чистяков, 87).
    ХимкиИсупов, Шумских, Лисинков, Яковлев, Алибеков (Петрусев, 55), Мостовой, Лапин, Талалай, Поярков (Кокоев, 90), Веркашанский (Массуренко, 80), Машуков (Пичугин, 61).
    Предупреждения:
    Безлихотнов (36), Евсеев (37), Шайморданов (71), Лапин (77).

     

    Олимпиец – Сибирь 1:1 (1:0, 0:1)
    Дата проведения
    10 марта, 14.00, «Химик»
    Онлайн матча
    Голы:
    1:0 – 7 Хайруллов, 1:1 – 63 Галыш.
    ОлимпиецБородько, Морозов, Федорив, Маляров, Хайруллов, Аюпов, Бочаров, Заерко (Нежелев, 72), Фомин, Чирьяк (Ламбарский, 73), Беляков (Сорочкин, 46).
    СибирьЦыган, Полюткин, Кушнирук, Аравин, Ларенц, Макаренко, Гладышев (Беляев, 54), Чеботару, Галыш (Коржунов, 89), Житнев, Дегтярев (Азаров, 90).
    Предупреждения:
    Беляков (2), Гладышев (52), Аравин (60), Морозов (78).
    Удаление:
    Морозов (90).

     

    Авангард Курск – Волгарь 1:0 (0:0, 1:0)
    Дата проведения
    10 марта, 15.00, «Трудовые резервы»
    Онлайн матча
    Гол:
    1:0 – 77, пенальти Альшин.
    Авангард КурскЧагров, Никитин (Синяев, 46), Багаев, Гоцук, Киреев (Войнов, 74), Дашаев, Нетфуллин, Акбашев (Гурфов, 46), Альшин, Федчук (Минаев, 62), Тлупов.
    ВолгарьТерновский, Бердников, Запрудских (Мурачев, 52), Григорьев, Иванов, Шалаев, Пустозеров, Букия (Жабкин, 83), Бабаев (Пилиев, 73), Ящук (Онугха, 83), Бабырь.
    Предупреждения:
    Терновский (55), Шалаев (77), Гоцук (88), Пустозеров (90).

     

    Факел – Балтика 0:1 (0:1, 0:0)
    Дата проведения
    10 марта, 16.00, «Центральный стадион профсоюзов»
    Онлайн матча
    Гол:
    0:1 – 26 Каленкович.
    ФакелТрунин, Семенов, Осипенко, Хайманов, Молодцов (Шарифи, 44), Лукьянов (Арустамян, 85), Амбарцумян (Сердюк, 86), Афанасьев, Рекиш, Кузьмин, Лебеденко.
    БалтикаПомазан, Тимошин, Шахов, Магаль (Почивалин, 77), Тишкин, Торбинский, Каленкович, Свежов, Логашов, Себаи (Кобялко, 65), Касьян (Григорьев, 82).
    Предупреждения:
    Семенов (19), Тимошин (50), Арустамян (85), Тишкин (87).

     

    Кубань – ФК Тамбов 0:0 (0:0, 0:0)
    Дата проведения
    8 марта, 16.00, «стадион Кубань»
    Онлайн матча
    КубаньДюпин, Бугаев, Байрыев, Бендзь, Пономарев (Нурисов, 66), Маляров (Завезен, 60), Лобкарев, Гай, Алейник, Смирнов, Обухов (Гогниев, 46).
    ФК ТамбовСмирнов, Шляков, Овсиенко, Мищенко, Горбатюк, Мурнин, Рыбин (Трусевич, 70), Кашчелан, Килин (Чернышов, 77), Часовских (Шевчук, 84), Бирюков (Сергеев, 71).
    Предупреждения:
    Овсиенко (1), Маляров (22), Пономарев (47), Горбатюк (80), Гогниев (85).

     

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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