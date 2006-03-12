ФНЛ. «Факел» уступил «Балтике», «Енисей» разгромил «Зенит-2»

ФНЛ
27-й тур
- Дата проведения
- 10 марта, 11.00, «Динамо»
- Гол:
- 1:0 – 88 Мязин.
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Луч-Энергия –
Шамов, Больевич, Цуканов, Таказов, Пономаренко, Дзахов (Мязин, 46), Машнев, Гелоян, Павленко (Фомин, 78), Гордиенко (Маляка, 87), Тихий.
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Оренбург –
Фролов, Удалый, Терехов, Бегич, Ойеволе, Сутормин, Малых, Бреев, Воробьев (Попович, 72), Афонин, Козлов.
- Дата проведения
- 10 марта, 11.00, «Стадион Труд»
- Гол:
- 1:0 – 42 Павленко.
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Томь –
Мелихов, Пульич, Зуйков, Иванов, Гирдвайнис, Пугин, Алейников, Макурин (Микуцкис, 81), Павленко (Померко, 69), Саная (Абдулавов, 77), Кухарчук (Кузьмичев, 55).
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Динамо СПб –
Генералов, Ходжаниязов, Бычков, Юрганов, Цвейба (Лагатор, 71), Кулишев (Дворников, 79), Песегов, Соловьев (Власов, 63), Рогов (Киреенко, 46), Бабенков, Барсов.
- Дата проведения
- 10 марта, 13.00, «МСА стадиона Петровский»
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Зенит-2 –
Кержаков, Зуев, Каккоев (Крапухин, 65), Запрягаев (Еловских, 83), Бугриев, Камышев, Мусаев (Зинков, 46), Лесовой (Круговой, 46), Анюков, Панюков, Сиротов.
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Енисей –
Филиппов, Васильев, Жиров, Кичин, Чичерин, Комков, Фатуллаев (Харитонов, 74), Семакин (Исаев, 84), Иванов, Обрадович (Малоян, 84), Кутьин (Сердеров, 64).
- Дата проведения
- 10 марта, 13.00, «стадион Металлург»
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Крылья Советов –
Конюхов, Бурлак, Зотов, Надсон, Ланин (Кленкин, 90), Чочиев, Башкиров, Алиев (Таранов, 87), Ятченко, Корниленко (Ткачук, 77), Соболев (Самодин, 90).
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Тюмень –
Бучнев, Гузь, Ненахов, Козлов, Кузнецов, Чудин, Рябокобыленко, Глухов (Лаук, 63), Юсупов (Шумилин, 71), Муллин, Чуканов.
- Предупреждения:
- Ненахов (18), Козлов (36), Ланин (46), Чочиев (51), Глухов (52), Соболев (54), Рябокобыленко (81).
- Удаление:
- Козлов (76).
- Дата проведения
- 10 марта, 14.00, «Центральный»
- Гол:
- 1:0 – 26 Аппаев.
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Ротор –
Заболотный, Климов, Абазов, Ионов, Романенко, Крутов (Султонов, 45; Горбанец, 74), Ребко, Сысуев, Бурмистров (Николаев, 86), Коротаев, Аппаев (Вотинов, 79).
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Спартак-2 –
Максименко, Тюнин, Мамин, Лихачев, Шанбиев, Бакаев (Нимели, 46), Пантелеев, Леонтьев, Полубояринов, Руденко (Ломовицкий, 67), Сакала (Давыдов, 46).
- Предупреждения:
- Климов (90), Ломовицкий (90).
- Дата проведения
- 10 марта, 14.00, «Malaya Arena Shinnik»
- Голы:
- 1:0 – 28 Безлихотнов, 2:0 – 82, пенальти Низамутдинов.
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Шинник –
Яшин, Ятченко, Евсеев (Чалов, 60), Магадиев, Жестоков, Самойлов, Нарылков, Камилов, Шайморданов (Кагермазов, 90), Безлихотнов (Земсков, 57), Низамутдинов (Чистяков, 87).
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Химки –
Исупов, Шумских, Лисинков, Яковлев, Алибеков (Петрусев, 55), Мостовой, Лапин, Талалай, Поярков (Кокоев, 90), Веркашанский (Массуренко, 80), Машуков (Пичугин, 61).
- Предупреждения:
- Безлихотнов (36), Евсеев (37), Шайморданов (71), Лапин (77).
- Дата проведения
- 10 марта, 14.00, «Химик»
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Олимпиец –
Бородько, Морозов, Федорив, Маляров, Хайруллов, Аюпов, Бочаров, Заерко (Нежелев, 72), Фомин, Чирьяк (Ламбарский, 73), Беляков (Сорочкин, 46).
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Сибирь –
Цыган, Полюткин, Кушнирук, Аравин, Ларенц, Макаренко, Гладышев (Беляев, 54), Чеботару, Галыш (Коржунов, 89), Житнев, Дегтярев (Азаров, 90).
- Удаление:
- Морозов (90).
- Дата проведения
- 10 марта, 15.00, «Трудовые резервы»
- Гол:
- 1:0 – 77, пенальти Альшин.
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Авангард Курск –
Чагров, Никитин (Синяев, 46), Багаев, Гоцук, Киреев (Войнов, 74), Дашаев, Нетфуллин, Акбашев (Гурфов, 46), Альшин, Федчук (Минаев, 62), Тлупов.
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Волгарь –
Терновский, Бердников, Запрудских (Мурачев, 52), Григорьев, Иванов, Шалаев, Пустозеров, Букия (Жабкин, 83), Бабаев (Пилиев, 73), Ящук (Онугха, 83), Бабырь.
- Предупреждения:
- Терновский (55), Шалаев (77), Гоцук (88), Пустозеров (90).
- Дата проведения
- 10 марта, 16.00, «Центральный стадион профсоюзов»
- Гол:
- 0:1 – 26 Каленкович.
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Факел –
Трунин, Семенов, Осипенко, Хайманов, Молодцов (Шарифи, 44), Лукьянов (Арустамян, 85), Амбарцумян (Сердюк, 86), Афанасьев, Рекиш, Кузьмин, Лебеденко.
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Балтика –
Помазан, Тимошин, Шахов, Магаль (Почивалин, 77), Тишкин, Торбинский, Каленкович, Свежов, Логашов, Себаи (Кобялко, 65), Касьян (Григорьев, 82).
- Дата проведения
- 8 марта, 16.00, «стадион Кубань»
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Кубань –
Дюпин, Бугаев, Байрыев, Бендзь, Пономарев (Нурисов, 66), Маляров (Завезен, 60), Лобкарев, Гай, Алейник, Смирнов, Обухов (Гогниев, 46).
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ФК Тамбов –
Смирнов, Шляков, Овсиенко, Мищенко, Горбатюк, Мурнин, Рыбин (Трусевич, 70), Кашчелан, Килин (Чернышов, 77), Часовских (Шевчук, 84), Бирюков (Сергеев, 71).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.