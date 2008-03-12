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    Щенников полетел с ЦСКА в Грозный

    Теги ЦСКА Игорь Акинфеев Алексей Березуцкий Василий Березуцкий Сергей Игнашевич Кирилл Набабкин премьер-лига Россия Ахмат Алан Дзагоев Георгий Щенников Понтус Вернблум Бибрас Натхо Ахмед Муса Георги Миланов Илья Помазун Витиньо Александр Головин Астемир Гордюшенко Тимур Жамалетдинов Константин Кучаев Хетаг Хосонов Федор Чалов Кристиян Бистрович

    ЦСКА отправился в Грозный на матч с «Ахматом».

    Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун;

    Защитники: Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников;

    Полузащитники: Понтус Вернблум, Александр Головин, Георгий Миланов, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Астемир Гордюшенко, Алан Дзагоев, Кристиян Бистрович, Хетаг Хосонов;

    Нападающие: Витиньо, Тимур Жамалетдинов, Ахмед Муса, Федор Чалов.

    Стоит отметить, что с командой полетел восстановившийся от травмы Георгий Щенников.

    Матч «Ахмат» – ЦСКА состоится завтра, 11 марта.

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