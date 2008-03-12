Щенников полетел с ЦСКА в Грозный

ЦСКА отправился в Грозный на матч с «Ахматом».
Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун;
Защитники: Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников;
Полузащитники: Понтус Вернблум, Александр Головин, Георгий Миланов, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Астемир Гордюшенко, Алан Дзагоев, Кристиян Бистрович, Хетаг Хосонов;
Нападающие: Витиньо, Тимур Жамалетдинов, Ахмед Муса, Федор Чалов.
Стоит отметить, что с командой полетел восстановившийся от травмы Георгий Щенников.
Матч «Ахмат» – ЦСКА состоится завтра, 11 марта.