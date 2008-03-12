Щенников полетел с ЦСКА в Грозный

отправился в Грозный на матч с «Ахматом».

Вратари: , Илья Помазун;

Защитники: Алексей Березуцкий, , Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников;

Полузащитники: Понтус Вернблум, Александр Головин, Георгий Миланов, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Астемир Гордюшенко, , Кристиян Бистрович, Хетаг Хосонов;

Нападающие: Витиньо, Тимур Жамалетдинов, , Федор Чалов.

Стоит отметить, что с командой полетел восстановившийся от травмы .

Матч «Ахмат» – ЦСКА состоится завтра, 11 марта.