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    Игорь Шалимов: «Краснодар» не думает о втором месте»

    Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Игорь Шалимов Краснодар

    Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов в предматчевом интервью перед игрой с «Динамо» (0:0, первый тайм), поделился мыслями о целях клуба.

    «У меня мысли об игре, как у тренера, а не как у игрока. Думаю о том, как команде объяснить, как надо действовать, и в конце уже добиться положительного результата.

    Мы не думаем о втором месте. На нас это не должно влиять положительно или отрицательно. Мы готовимся к игре, так как она для нас самая важная.

    В гостях с «Динамо», и «Спартак», и «Зенит» сыграли вничью. Это сложный выезд, как и любой другой. У нас есть своя игра, и мы знаем, как будет действовать «Динамо». Посмотрим, что получится», – сказал в эфире телеканала «Наш футбол» Шалимов.

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