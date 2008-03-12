Игорь Шалимов: «Краснодар» не думает о втором месте»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов в предматчевом интервью перед игрой с (0:0, первый тайм), поделился мыслями о целях клуба.

«У меня мысли об игре, как у тренера, а не как у игрока. Думаю о том, как команде объяснить, как надо действовать, и в конце уже добиться положительного результата.

Мы не думаем о втором месте. На нас это не должно влиять положительно или отрицательно. Мы готовимся к игре, так как она для нас самая важная.

В гостях с «Динамо», и , и «Зенит» сыграли вничью. Это сложный выезд, как и любой другой. У нас есть своя игра, и мы знаем, как будет действовать «Динамо». Посмотрим, что получится», – сказал в эфире телеканала «Наш футбол» Шалимов.