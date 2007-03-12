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    Федор Смолов: «Слукавлю, если скажу, что матч с «Динамо» для меня непринципиальный»

    Теги Федор Смолов премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар

    Форвард «Краснодара» Федор Смолов высказался в преддверии выездного матча РФПЛ с «Динамо».

    «Да, я много лет играл в «Динамо». Хотя играл, наверное, не так много. Провел, скорее, более уместный глагол. Я слукавлю, если скажу, что для меня это непринципиальный матч.

    Победы легко не даются никогда, несмотря ни на уровень соперника, ни на конечный счет. Игра первого круга (2:0) была тяжелая. Наверное, нам было на руку то, что «Динамо» пыталось против нас играть в открытый футбол. А когда так происходит, нам, конечно, проще показать свои сильные стороны.

    С главным тренером «Динамо» Хохловым мне довелось поиграть. Моя карьера начиналась как раз, когда он был капитаном в том коллективе. Он был капитаном и на поле, и в раздевалке. Только теплые слова могу сказать в адрес Димы. Я все-таки считаю, что могу к нему на ты обращаться, потому что нам довелось вместе поиграть.

    Я знаю, что он очень хорошо относится к россиянам и молодым игрокам, доверяет им. И в коллективе проблем с ребятами в коммуникации у него нет, все его уважают. Это важно.

    Думаю, команда будет биться за тренера. Тем более погодные условия в Москве оставляют желать лучшего. Поэтому уверен, что нам будет непросто»», – сказал Смолов.

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