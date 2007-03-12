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    Федор Черных: «В игре с «Краснодаром» «Динамо» нужна только победа»

    Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Федор Черных

    Новичок «Динамо» форвард Федор Черных поделился мнением о предстоящем матче РФПЛ против «Краснодара».

    «Избитая фраза, но у нас сейчас очки на вес золота. Поэтому на своем поле, при своих зрителях, должны показать хорошую игру. Тем более что придут наши болельщики, перед которыми мы не имеем права ударить в грязь лицом.

    Поэтому будем бороться, хотим выигрывать независимо от того, какая команда и какие футболисты выходят против нас и какие задачи они решают. У нас свои, и нам нужна только победа», – сказал Черных.

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