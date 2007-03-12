Билялетдинов перед игрой СКА со «Спартаком»: «Самоотдача и бойцовские качества помогают победить в таких матчах»

Главный тренер хабаровского СКА Ринат Билялетдинов дал комментарий в преддверии выездного матча РФПЛ со .

— СКА при Григоряне побеждал «Спартак» в Кубке, а в этом сезоне — сыграл вничью. Но это дома. На выезде шансов нет?

— Довбня в первом круге сотворил чудо. Не помешало бы еще одно, конечно, но полагаться на него не стоит. Если команда позволяет нанести по своим воротам 30 ударов (каждые три минуты — удар), это говорит о колоссальном преимуществе соперника.

Дома и в гостях — здесь разница есть для любой команды, кто бы что ни говорил. Ну а «Спартак» есть «Спартак». По-любому надо выходить и стараться играть в полную силу.

На победу ли? К чему ни призывай, а мастерства крики не прибавят. Но есть еще самоотдача, бойцовские качества. Только они и помогают победить в таких матчах, – сказал Билялетдинов.