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    Билялетдинов перед игрой СКА со «Спартаком»: «Самоотдача и бойцовские качества помогают победить в таких матчах»

    Теги Спартак премьер-лига Россия СКА Хабаровск Ринат Билялетдинов

    Главный тренер хабаровского СКА Ринат Билялетдинов дал комментарий в преддверии выездного матча РФПЛ со «Спартаком».

    — СКА при Григоряне побеждал «Спартак» в Кубке, а в этом сезоне — сыграл вничью. Но это дома. На выезде шансов нет?

    — Довбня в первом круге сотворил чудо. Не помешало бы еще одно, конечно, но полагаться на него не стоит. Если команда позволяет нанести по своим воротам 30 ударов (каждые три минуты — удар), это говорит о колоссальном преимуществе соперника.

    Дома и в гостях — здесь разница есть для любой команды, кто бы что ни говорил. Ну а «Спартак» есть «Спартак». По-любому надо выходить и стараться играть в полную силу.

    На победу ли? К чему ни призывай, а мастерства крики не прибавят. Но есть еще самоотдача, бойцовские качества. Только они и помогают победить в таких матчах, – сказал Билялетдинов.

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