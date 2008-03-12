Ринат Билялетдинов: «Главная проблема СКА – комплектование. Легионеры путали нас с ЦСКА, а потом смотрели на карту и отказывались»

Главный тренер СКА Ринат Билялетдинов поделился мнением о своей работе в хабаровском клубе.

– Два первых матча в СКА вы проиграли. Почему?

– На Кубок России – не проиграли. Только по пенальти. А это лотерея. Встреча с «Тосно» могла сложиться по-другому.

Очень важный момент – решения судьи. На его свистке висят судьбы и труд команд и игроков. И с «Шинником», и с «Тосно» были чистые моменты, когда в пользу СКА могли поставить пенальти. Не жалуюсь, а констатирую.

При удачной нашей реализации мы бы тоже говорили о двух победах, а не о поражениях. Но я опытный человек и знаю, что такое низкая судейская квалификация. Когда темп сбивается, когда решения непоследовательны.

Так сложилось. Считаю, по игре провалов не было. Момент, который привел к голу [«Тосно»] – индивидуальный провал каждого футболиста. Я их только начал доучивать. Сходу всего не запустить.

– Играть в Хабаровске в ноябре и в феврале – нормально?

– Дискомфорт дыхательных путей в такой мороз вызывает опасения. Есть порог, ниже которого, в принципе, матчи можно и запретить. Но в хоккей с мячом играют и при «минус 25», пусть и в другой экипировке.

– Главная проблема, с которой столкнулись в СКА?

– Комплектование. Оно сопряжена с тем же перелетами: столько времени проводить в воздухе! Финансовых рычагов (то есть завышенных зарплат) нет, затащить квалифицированных игроков, особенно легионеров, тяжело. Это могут сделать только очень обеспеченные клубы.

А те [легионеры], кто давал добро на переход сюда, наверное, перепутали ЦСКА и СКА. А потом взглянули на карту – это не ЦСКА, а Хабаровск, тут Япония рядом. Не-не-не, я лучше у себя, например, в Словении.

– Дикие перелеты, холод, последнее место за девять туров до конца, отстование в десять очков от стыковых матчей. Зачем вы в это ввязались?

– Это вызов. Себя проверить. Фильм «Бег» помните? Ульянов, Баталов, Евстигнеев там в картишки играли. Вот я – азартный Парамоша из «Бега». Сделал свое дело элемент азарта и интереса. Давно, с прошлого века не был в Хабаровске, понимаете? Наконец съездил.

– А потом? Не боитесь ФНЛ, если придется работать там?

– Ну ФНЛ, ну и что? Это тоже наша страна, наш футбол. Все зависит от цели. Готов помочь СКА подняться на новый уровень. Тем более, Хабаровск на подъеме. Строится много всего. Вообще, европейским городом становится.

На новый уровень должен и спорт выйти. «Амур» играет в КХЛ. «СКА-Нефтяник» – в хоккей с мячом. Возможно, и футбол подтянется. Глядишь, и выдающаяся команда возродится. Работой с полной отдачей – и будь что будет, – сказал Билялетдинов.