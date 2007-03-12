Юпп Хайнкес: «Я точно не заявлял, что завершу карьеру летом»

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес прокомментировал возможность остаться в клубе на следующий сезон.
«Могу лишь сказать, что на данный момент ничего не решено, потому что я точно не заявлял, что завершу карьеру летом.
Я лишь отсылался к нашей договоренности прошлого года, которая остается в силе.
Что касается интервью Sport Bild, то я лишь только выразил свое восхищение коллегой Томасом Тухелем, которого очень хорошо знаю.
Но если вы изучите контекст всего интервью, то там я хвалил и многих других своих коллег», – сказал Хайнкес.