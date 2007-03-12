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    Юпп Хайнкес: «Я точно не заявлял, что завершу карьеру летом»

    Теги Бавария Юпп Хайнкес бундеслига Германия Томас Тухель

    Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес прокомментировал возможность остаться в клубе на следующий сезон.

    «Могу лишь сказать, что на данный момент ничего не решено, потому что я точно не заявлял, что завершу карьеру летом.

    Я лишь отсылался к нашей договоренности прошлого года, которая остается в силе.

    Что касается интервью Sport Bild, то я лишь только выразил свое восхищение коллегой Томасом Тухелем, которого очень хорошо знаю.

    Но если вы изучите контекст всего интервью, то там я хвалил и многих других своих коллег», – сказал Хайнкес.

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