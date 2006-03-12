Юпп Хайнкес: «У Тухеля есть необходимые качества, чтобы тренировать «Баварию». Я восхищался игрой его «Боруссии»

Главный тренер «Баварии» поделился мнением о возможном назначении в мюнхенский клуб в качестве его преемника.

«Я думаю, у Томаса Тухеля есть необходимые качества, чтобы тренировать «Баварию».

Я ценю Томаса, он постепенно прокладывал себе путь, начиная с юношеских команд . Это успешная карьерная лестница: ты учишься правильному подходу и тому, как взаимодействовать с людьми.

Дортмундская под руководством Тухеля показывала отличный футбол, в их игровой модели присутствовали все современные элементы, которые доступны сегодня в футболе.

Он занимал второе место, выиграл , а команда показывала привлекательный футбол. Я получал удовольствие от ее игры.

Поэтому я ценю Тухеля и считаю его очень хорошим тренером», – сказал Хайнкес.