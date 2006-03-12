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    Юпп Хайнкес: «У Тухеля есть необходимые качества, чтобы тренировать «Баварию». Я восхищался игрой его «Боруссии»

    Теги Бавария Боруссия Дортмунд Юпп Хайнкес бундеслига Германия Томас Тухель

    Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес поделился мнением о возможном назначении в мюнхенский клуб Томаса Тухеля в качестве его преемника.

    «Я думаю, у Томаса Тухеля есть необходимые качества, чтобы тренировать «Баварию».

    Я ценю Томаса, он постепенно прокладывал себе путь, начиная с юношеских команд «Майнца». Это успешная карьерная лестница: ты учишься правильному подходу и тому, как взаимодействовать с людьми.

    Дортмундская «Боруссия» под руководством Тухеля показывала отличный футбол, в их игровой модели присутствовали все современные элементы, которые доступны сегодня в футболе.

    Он занимал второе место, выиграл Кубок Германии, а команда показывала привлекательный футбол. Я получал удовольствие от ее игры.

    Поэтому я ценю Тухеля и считаю его очень хорошим тренером», – сказал Хайнкес.

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