Хайнкес объявил игрокам «Баварии», что уйдет по завершении сезона

Главный тренер «Баварии» планирует покинуть клуб по завершении сезона.

72-летний специалист некоторое время назад уже объявил команде о своем решении уйти.

При этом некоторые игроки мюнхенцев недовольны тем фактом, что имя нового главного тренера до сих пор неизвестно.

В 2013 году Хайнкес завершил тренерскую карьеру в «Баварии», выиграв Лигу чемпионов, Суперкубок, Кубок и чемпионат Германии, однако в октябре прошлого года вернулся в клуб по просьбе руководства, договорившись о контракте до конца сезона.

Ранее появилась информация, что контактировала с тренером «Фрайбурга» Кристианом Штрайхом.