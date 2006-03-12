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    Хайнкес объявил игрокам «Баварии», что уйдет по завершении сезона

    Теги Бавария Юпп Хайнкес бундеслига Германия возможные трансферы

    Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес планирует покинуть клуб по завершении сезона.

    72-летний специалист некоторое время назад уже объявил команде о своем решении уйти.

    При этом некоторые игроки мюнхенцев недовольны тем фактом, что имя нового главного тренера до сих пор неизвестно.

    В 2013 году Хайнкес завершил тренерскую карьеру в «Баварии», выиграв Лигу чемпионов, Суперкубок, Кубок и чемпионат Германии, однако в октябре прошлого года вернулся в клуб по просьбе руководства, договорившись о контракте до конца сезона.

    Ранее появилась информация, что «Бавария» контактировала с тренером «Фрайбурга» Кристианом Штрайхом.

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