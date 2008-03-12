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    Кристиян Бистрович: «Лион» реализовал свой единственный шанс. Если мы забьем первыми на выезде, все возможно»

    Теги ЦСКА Лион премьер-лига Россия Лига Европы Бибрас Натхо Кристиян Бистрович

    Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович поделился мнением о своем дебюте в составе армейского клуба в матче с «Лионом» (0:1).

    – Я рад, что дебютировал, но, к сожалению, мы проиграли. Так что нет особых поводов для радости.

    У нас были моменты. «Лион» реализовал, по сути, единственный шанс, а мы не забили. Надо сыграть лучше во втором матче.

    – Какое было задание у тебя лично на эту игру?

    – Мы немного перестроили схему. Мы с Натхо действовали в полузащите.

    В заключительные минуты главной задачей было забить гол – доставлять мяч нападающим и создавать моменты.

    – Игра завершилась со счетом 0:1. Как оценишь шансы на выход в следующий раунд?

    – Перед игрой шансы были 50 на 50. Сейчас у «Лиона» есть преимущество, но если мы забьем первыми на выезде, все возможно.

    – Это в любом случае большой день для тебя. Рад своему дебюту за ЦСКА?

    – Да, для меня это большая честь. Я наслаждался каждой минутой на поле. Буду стараться изо всех сил на тренировках и в оставшихся матчах.

    – Что скажешь о поддержке болельщиков?

    – Они великолепны! Каждую игру они слышны с первой до последней минуты, и это потрясающе, – сказал Бистрович.

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