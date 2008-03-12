Кристиян Бистрович: «Лион» реализовал свой единственный шанс. Если мы забьем первыми на выезде, все возможно»

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович поделился мнением о своем дебюте в составе армейского клуба в матче с «Лионом» (0:1).
– Я рад, что дебютировал, но, к сожалению, мы проиграли. Так что нет особых поводов для радости.
У нас были моменты. «Лион» реализовал, по сути, единственный шанс, а мы не забили. Надо сыграть лучше во втором матче.
– Какое было задание у тебя лично на эту игру?
– Мы немного перестроили схему. Мы с Натхо действовали в полузащите.
В заключительные минуты главной задачей было забить гол – доставлять мяч нападающим и создавать моменты.
– Игра завершилась со счетом 0:1. Как оценишь шансы на выход в следующий раунд?
– Перед игрой шансы были 50 на 50. Сейчас у «Лиона» есть преимущество, но если мы забьем первыми на выезде, все возможно.
– Это в любом случае большой день для тебя. Рад своему дебюту за ЦСКА?
– Да, для меня это большая честь. Я наслаждался каждой минутой на поле. Буду стараться изо всех сил на тренировках и в оставшихся матчах.
– Что скажешь о поддержке болельщиков?
– Они великолепны! Каждую игру они слышны с первой до последней минуты, и это потрясающе, – сказал Бистрович.