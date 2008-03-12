Кристиян Бистрович: «Лион» реализовал свой единственный шанс. Если мы забьем первыми на выезде, все возможно»

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович поделился мнением о своем дебюте в составе армейского клуба в матче с (0:1).

– Я рад, что дебютировал, но, к сожалению, мы проиграли. Так что нет особых поводов для радости.

У нас были моменты. реализовал, по сути, единственный шанс, а мы не забили. Надо сыграть лучше во втором матче.

– Какое было задание у тебя лично на эту игру?

– Мы немного перестроили схему. Мы с Натхо действовали в полузащите.

В заключительные минуты главной задачей было забить гол – доставлять мяч нападающим и создавать моменты.

– Игра завершилась со счетом 0:1. Как оценишь шансы на выход в следующий раунд?

– Перед игрой шансы были 50 на 50. Сейчас у «Лиона» есть преимущество, но если мы забьем первыми на выезде, все возможно.

– Это в любом случае большой день для тебя. Рад своему дебюту за ЦСКА?

– Да, для меня это большая честь. Я наслаждался каждой минутой на поле. Буду стараться изо всех сил на тренировках и в оставшихся матчах.

– Что скажешь о поддержке болельщиков?

– Они великолепны! Каждую игру они слышны с первой до последней минуты, и это потрясающе, – сказал Бистрович.