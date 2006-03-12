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    ЦСКА в 7 раз превзошел «Лион» по точным передачам в штрафную, Натхо выиграл 13 единоборств

    Теги ЦСКА Лион Лига Европы Бибрас Натхо

    ЦСКА в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против «Лиона» (0:1) почти в 7 раз превзошел соперника по количеству точных передач в штрафную (27:4).

    По данным InStat, армейцы – одна из лучших команд топ-6 европейских чемпионатов по этому показателю в текущем сезоне. В чемпионате России ЦСКА отдает 21,8 точных передач в штрафную в среднем за матч. Больше только у футболистов «Реала» (22,3). На третьем месте – «Арсенал» (21,4).

    Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо во встрече с «Лионом» стал лучшим игроком матча в составе обеих команд. На счету израильтянина 145 ТТД с низкой долей брака (12%), при этом хавбек установил личный рекорд сезона по количеству выигранных единоборств (13) и успешных отборов (8).

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