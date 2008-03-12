Хавбек «Лиона» Ауар о баннере болельщиков ЦСКА: «Что такое Березина? Я в истории слабоват»

Полузащитник «Лиона» Уссем Ауар поделился мнением о победе над (1:0) в 1/8 финала Лиги Европы.

– Непривычно было играть в таком климате. Но мы футболисты высокого класса и должны адаптироваться к любым условиям.

Это был чрезвычайно важный матч, хоть и поле не позволяло показывать лучший футбол. Но мы проделали большую работу, хоть и не все получалось. В нужен особый настрой, и он у нас был.

– Домашний финал Лиги Европы все ближе.

– Мы взяли на себя много турнирных обязательств и пока довольны своим результатом.

– Как объяснить такую успешную игру в еврокубках и не самую удачную в чемпионате?

– У меня нет объяснения. Мы бьемся в каждом матче.

– В прошлом туре сыграли вничью с «Монпелье». Можно ли сказать, что теперь дела пойдут в гору?

– Мы начинаем «выбираться головой из воды», хотя пока еще не достигли своего реального уровня. Мы уверены в себе, хотя у нас сейчас действительно тяжелый период.

– Что подумали, когда увидели баннер: «Здесь вас ждет Березина»?

– Бери… Что?

– Березина.

– Это что такое?

– Река, на которой была разбита армия Наполеона.

– А-а! Я молодой парень. Да и в истории слабоват. Мне сложно ответить (смеется).

– Что скажете о ЦСКА?

– Классная команда. Есть хорошие футболисты.

– Кто именно?

– Дзагоев, Начо (Натхо – прим. Sports.ru), третий номер – защитник, который играет в нападении (Вернблум – прим. Sports.ru), и Головин, – сказал Ауар.