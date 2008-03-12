Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Хавбек «Лиона» Ауар о баннере болельщиков ЦСКА: «Что такое Березина? Я в истории слабоват»

    Теги ЦСКА Лион премьер-лига Россия лига 1 Франция Лига Европы болельщики Алан Дзагоев ВЭБ Арена Понтус Вернблум Бибрас Натхо Александр Головин Уссем Ауар

    Полузащитник «Лиона» Уссем Ауар поделился мнением о победе над ЦСКА (1:0) в 1/8 финала Лиги Европы.

    – Непривычно было играть в таком климате. Но мы футболисты высокого класса и должны адаптироваться к любым условиям.

    Это был чрезвычайно важный матч, хоть и поле не позволяло показывать лучший футбол. Но мы проделали большую работу, хоть и не все получалось. В Лиге Европы нужен особый настрой, и он у нас был.

    – Домашний финал Лиги Европы все ближе.

    – Мы взяли на себя много турнирных обязательств и пока довольны своим результатом.

    – Как объяснить такую успешную игру в еврокубках и не самую удачную в чемпионате?

    – У меня нет объяснения. Мы бьемся в каждом матче.

    – В прошлом туре сыграли вничью с «Монпелье». Можно ли сказать, что теперь дела пойдут в гору?

    – Мы начинаем «выбираться головой из воды», хотя пока еще не достигли своего реального уровня. Мы уверены в себе, хотя у нас сейчас действительно тяжелый период.

    – Что подумали, когда увидели баннер: «Здесь вас ждет Березина»?

    – Бери… Что?

    – Березина.

    – Это что такое?

    – Река, на которой была разбита армия Наполеона.

    – А-а! Я молодой парень. Да и в истории слабоват. Мне сложно ответить (смеется).

    – Что скажете о ЦСКА?

    – Классная команда. Есть хорошие футболисты.

    – Кто именно?

    – Дзагоев, Начо (Натхо – прим. Sports.ru), третий номер – защитник, который играет в нападении (Вернблум – прим. Sports.ru), и Головин, – сказал Ауар.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться