Клопп о трансфере Неймара в «ПСЖ»: «Думал, финансовый фэйр-плей исключит такие ситуации»

Главный тренер Юрген Клопп прокомментировал предстоящий переход форварда «Барселоны» Неймара в за 222 миллиона евро.

«Все знают, что клубы вроде «Ман Сити» и «ПСЖ» способны платить такие деньги. Хотя я думал, что финансовый фэйр-плей ввели для того, чтобы таких ситуаций не возникало. На самом деле это скорее рекомендация, чем правило. Я этого не понимаю. Не знаю, как такое произошло.

Надеюсь, это будет исключением из правил, а не предтечей», — сказал Клопп.