Клопп о трансфере Неймара в «ПСЖ»: «Думал, финансовый фэйр-плей исключит такие ситуации»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал предстоящий переход форварда «Барселоны» Неймара в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.
«Все знают, что клубы вроде «Ман Сити» и «ПСЖ» способны платить такие деньги. Хотя я думал, что финансовый фэйр-плей ввели для того, чтобы таких ситуаций не возникало. На самом деле это скорее рекомендация, чем правило. Я этого не понимаю. Не знаю, как такое произошло.
Надеюсь, это будет исключением из правил, а не предтечей», — сказал Клопп.
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