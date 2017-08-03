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    Клопп о трансфере Неймара в «ПСЖ»: «Думал, финансовый фэйр-плей исключит такие ситуации»

    Теги ПСЖ Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Барселона лига 1 Франция примера Испания возможные трансферы Неймар финансовый фэйр-плей

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал предстоящий переход форварда «Барселоны» Неймара в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.

    «Все знают, что клубы вроде «Ман Сити» и «ПСЖ» способны платить такие деньги. Хотя я думал, что финансовый фэйр-плей ввели для того, чтобы таких ситуаций не возникало. На самом деле это скорее рекомендация, чем правило. Я этого не понимаю. Не знаю, как такое произошло.

    Надеюсь, это будет исключением из правил, а не предтечей», — сказал Клопп.

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