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    Джакомо Бонавентура: «Мы должны доказать, что «Милан» лучше «Арсенала»

    Теги Милан Лига Европы Арсенал Джакомо Бонавентура

    Хавбек «Милана» Джакомо Бонавентура высказался о предстоящей игре с «Арсеналом» в 1/8 финала Лиги Европы.

    «Это точно одно из самых прекрасных противостояний, в которых я принимал участие. Это завораживающий матч, и мы очень хотим сыграть хорошо, пройти дальше.

    Легко не будет. «Арсенал» располагает отличными футболистами. У них сильные игроки, даже если сейчас у этой команды не самый лучший период.

    Но мы верим в себя. У нашей команды есть шанс пройти дальше.

    Тяжело выделить кого-то из футболистов «Арсенала». Страха никакого нет, только уважение. «Арсенал» – команда с великолепной историей. Мы понимаем, что нельзя относиться к этому неправильно.

    Предстоит два матча. Поэтому мы, конечно, должны подходить к этому не так, как если бы игра была одна.

    Однако делать излишне много расчетов не станем. Нам нужно показать отличную игру. Для выхода в следующую стадию «Милан» должен доказать, что он лучше «Арсенала», – поделился мыслями полузащитник.

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