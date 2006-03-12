Джакомо Бонавентура: «Мы должны доказать, что «Милан» лучше «Арсенала»

Хавбек «Милана» Джакомо Бонавентура высказался о предстоящей игре с «Арсеналом» в 1/8 финала .

«Это точно одно из самых прекрасных противостояний, в которых я принимал участие. Это завораживающий матч, и мы очень хотим сыграть хорошо, пройти дальше.

Легко не будет. располагает отличными футболистами. У них сильные игроки, даже если сейчас у этой команды не самый лучший период.

Но мы верим в себя. У нашей команды есть шанс пройти дальше.

Тяжело выделить кого-то из футболистов «Арсенала». Страха никакого нет, только уважение. «Арсенал» – команда с великолепной историей. Мы понимаем, что нельзя относиться к этому неправильно.

Предстоит два матча. Поэтому мы, конечно, должны подходить к этому не так, как если бы игра была одна.

Однако делать излишне много расчетов не станем. Нам нужно показать отличную игру. Для выхода в следующую стадию «Милан» должен доказать, что он лучше «Арсенала», – поделился мыслями полузащитник.